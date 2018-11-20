Вперше Борис Бабін прокоментував своє звільнення з посади Представника Президента України по АР Крим.

«FAQ щодо мого звільнення. Так, це звільнення за власним бажанням, добровільне та усвідомлене, тобто — рішення за яке я готовий нести відповідальність як мінімум перед суспільством.

Ні, мені не запропонували жодної посади на публічній службі, й надалі я займатимуся юридичною теорією та практикою, в принципі конструктивні пропозиції працевлаштування такого характеру розглядаю. В політичних процесах найближчі півроку участь не братиму, на виборах скоріш за усе проголосую за Петра Порошенка.

Найближчі президентські чи парламентські вибори, до яких наразі слід реально готуватися суспільству, будуть у 2024 році, не раніше. Єдиної причини для рішення звільнитися не мав, таких факторів багато, вони накопичувалися за 2018 рік. Шкодую про нереалізовані плани, але подальше перебування на посаді аж ніяк не призвело б до їх реалізації, скоріш навпаки.

Всі деталі не розкажу точно, частину розкажу після скасування воєнного стану, частину — не раніше травня. Втім аналіз моїх виступів та інтерв’ю в медіа дозволить неупередженому аналітику зробити усі висновкі самостійно», — написав Бабін у Фейсбук, повідомляє Новый Визит.