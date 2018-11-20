Щодо кризи в Азовському морі - зведення на 12:00 за київським часом 06 грудня 2018 року.

Читачам ФБ - слово в слово як офіційним структурам та закордонним друзям, що готуються до санкцій "за Азов" (тільки без списків суден, які можна подивитись в базі даних на сайті BlackSeaNews), повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:

На 12:00 за київським часом 06 грудня 2018, рух суден по Керченській протоці є.

У порту Маріуполь: 6 суден, на підході - ще 5 (всього в порту 18 причалів).

З 12-00 за київським часом 5 грудня пропущено в Маріуполь 5 суден, в тому числі компаній з ЄС -1. З них 4 судна очікували дозволу на прохід протокою більше 220 годин, максимально - 285 годин (близько 12 днів), інші - 9-10 днів.

У Керченській протоці очікує дозволу на прохід до Маріуполя 6 суден, в тому числі 1 з країн ЄС. 1 судно чекає дозволу з 24 листопада (11 днів), 1 судно - з 27 листопада (9 днів), 1 судно - з 2 грудня (4 дні), 2 судна - з 5 грудня.

У порту Бердянськ: 3 судна (в порту 9 причалів) і 1 (одне) в дорозі на підході..

Після 2 грудня в Бердянськ пропущено ввечері 5 грудня - вранці 6 грудня 2018 року 3 (три) судна. Всі вони очікували дозволу від 10 до 12 днів.

У той же час, в Керченській протоці очікує дозвіл на прохід до Бердянського порту 4 судна, в тому числі належать компаніям: Ліван - 1, Туреччина - 2, Швейцарія - 1. 2 з них чекають з 27-28 листопада, тобто від 8 до 9 днів.

На виході з Азовського моря в Чорне (на північ від Керченської протоки) очікують дозволу на вихід 5 суден, в тому числі 1 (одне) належить компанії ЄС, 2 (два) - з вантажами в порти ЄС. З вечора 3 грудня 2018 до Чорного моря з Азовського не пропущено жодного судна.