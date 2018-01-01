Комментируя распространившуюся информацию о том, что Баку якобы заинтересован в покупке ракетных систем «Бал-Э», министерство обороны Азербайджана сообщило об отсутствии намерений заключить такую сделку.

Как передает Axar. az, в военном ведомстве также подчеркнули, что «для обеспечения безопасности в азербайджанском секторе Каспийского моря используются передовые системы обороны и ракетные комплексы различных стран», сообщает REGNUM.

Напомним, что ранее в российской газете «Коммерсантъ» появилась информация о том, что поставка вооруженным силам Азербайджана берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал-Э» сорвалась из-за позиции министерства обороны России.

Российские военные будто бы посчитали, что даже экспортная модификация ракеты данного комплекса может нести потенциальную угрозу кораблям Каспийской флотилии России, находящимся в российских же территориальных водах.

«Бал-Э» — это береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Х-35».

Комплекс предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон; защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья; защиты побережья на десантоопасных направлениях.