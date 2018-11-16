Из-за санкций торговля России с европейскими и некоторыми другими странами потеряла приблизительно $100 млрд
|14:14 06.12.2018
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|Россия
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценил в $100 млрд влияние санкций на внешнюю торговлю России.
Такое заявление он сделал в интервью российским каналам, которое транслирует в YouTube канал RT, передает Гордон.
"Санкции остаются. Это явление современной жизни. Из-за торговых войн мировая экономика потеряла уже $0,5 трлн... Из-за санкций, которые введены в отношении нашей страны и наших, конечно, ответных мер, наша торговля с европейскими и некоторыми другими странами потеряла приблизительно $100 млрд. Ничего хорошего в этом нет. Но поскольку они остаются, мы, естественно, сохраняем все те решения, которые были приняты", – отметил он.
Медведев добавил, что в санкциях "есть не только минусы, но и определенные элементы, позволяющие развивать экономику". По его мнению, российское сельское хозяйство выиграло от введенных ограничений.
После аннексии Россией Крыма и начала боевых действий на Донбассе в отношении РФ были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.
6 апреля 2018 года Вашингтон ввел санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.
В августе США ввели санкции против России за применение химического оружия в Великобритании.
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