Из-за санкций торговля России с европейскими и некоторыми другими странами потеряла приблизительно $100 млрд

14:14 06.12.2018 0 комментариев Россия

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценил в $100 млрд влияние санкций на внешнюю торговлю России.

Такое заявление он сделал в интервью российским каналам, которое транслирует в YouTube канал RT, передает Гордон.

"Санкции остаются. Это явление современной жизни. Из-за торговых войн мировая экономика потеряла уже $0,5 трлн... Из-за санкций, которые введены в отношении нашей страны и наших, конечно, ответных мер, наша торговля с европейскими и некоторыми другими странами потеряла приблизительно $100 млрд. Ничего хорошего в этом нет. Но поскольку они остаются, мы, естественно, сохраняем все те решения, которые были приняты", – отметил он.

Медведев добавил, что в санкциях "есть не только минусы, но и определенные элементы, позволяющие развивать экономику". По его мнению, российское сельское хозяйство выиграло от введенных ограничений.

После аннексии Россией Крыма и начала боевых действий на Донбассе в отношении РФ были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.

6 апреля 2018 года Вашингтон ввел санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. 

В августе США ввели санкции против России за применение химического оружия в Великобритании. 
 



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