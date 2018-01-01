В Польше канал к морю, раздражающий Москву, получил экологические разрешения

13:12 06.12.2018 0 комментариев Россия

Региональный директор охраны окружающей среды в городе Ольштин (северный восток РП) дал согласие на строительство Вислинского канала, который должен соединить залив Вислы с Гданьской бухтой, а следовательно сделать город Эльблонг морским портом.

В правительстве Польши надеются, что до конца года будет объявлен тендер на строительство канала, сообщает Укринформ со ссылкой на tvn24.

“На основании анализа утверждено, что предложенный вариант канала через населенный пункт Новый Свет со всех предложений больше всего соответствует с экологической точки зрения, а размещение канала судоходства в этом месте ограничивает вмешательство в окружающую среду и позволяет избежать значительного негативного влияния", - сообщила пресс-секретарь Региональной дирекции охраны окружающей среды в Ольштине Юстина Янушевич.

Министр морского и речного хозяйства Польши Марек Грубарчик надеется, что до конца года будет объявлен тендер на строительство канала.

Как информировалось, правительство Польши приняло решение в конце 2018 года начать строительство канала.

Водный канал через Вислинскую косу будет иметь около 1,3 км длины, 60 метров ширины и пять метров глубины. Ожидается, что через канал в порт в Эльблонге смогут заходить большие морские суда длиной 100 метров, в 20 м ширину и погружением до 4 м. На реализацию проекта правительство планирует выделить 880 млн злотых (свыше 230 млн долл.).

Против реализации Польшей этой инвестиции протестует Россия,  угрожающая Варшаве заблокировать сооружение водного канала. По убеждению российской стороны, строительство канала, которое польская сторона не консультировала с российской, может навредить экосистеме региона, нанести удар по рыболовству, а следовательно экономике региона. Россия обвинила Польшу в несоблюдении международных конвенций, в частности в рамках комиссии по охране морской среды Балтики (HELCOM), работающей с 1999 года. 

Ранее лидер правящей в Польше партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский заявлял, что с завершением строительства канала будет преодолена зависимость Польши от России в этом регионе. Он допустил, что Москва всевозможными способами будет противодействовать этой инвестиции, в первую очередь с военно-политических, а не экологических соображений.



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