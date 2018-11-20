Конец этого года ознаменовался двумя проявлениями хищнических амбиций практически равноценных по своему положению в мире тираний – Ирана и Российской Федерации.

Причем оба члена клуба стран-изгоев нанесли свой удар по международному судоходству, словно сговорившись, диктуя ультиматумы в Керченском и Ормузском проливах, пишет военно-политический обозреватель группы Информационное Сопротивление Александр Коваленко.

Так, Иран после испытания ракеты средней дальности, поспешил в очередной раз анонсировать блокаду Ормузского пролива (через который осуществляются поставки нефти из стран Персидского залива), в случае введения эмбарго на экспорт своего черного золота.

Честно говоря, подобные заявления от Ирана звучат с середины лета, и к радикальным мерам он пока ещё не прибегал. Как-никак, а подобные действия настроят против Исламской Республики практически всех соседей, которые и так к ней не питают особого дружелюбия, и конфликта не избежать.

Более того, в напряженный регион уже выдвинулась авианосная ударная группа в составе авианосца USS John C. Stennis, двух крейсеров и шести эсминцев, способных не только потопить весь флот Ирана, но и в течение долгого времени вести операцию по принуждению Тегерана к здравомыслию.

Аналогичная ситуация вырисовывается и в случае с блокадой Керченского пролива Россией, прелюдией которой стал обстрел и захват катеров ВМС Украины вместе с экипажем.

Учитывая, что методы России и Ирана очень схожи, по их намерениям давить на цивилизованный мир диктатом и шантажом, не исключено, что “light” вариант с АУГ USS John C. Stennis мы в скором времени увидим и в Черном море.

Конечно, вариант с патрулированием Черного и Азовского морей сейчас лишь рассматривается, но усмирение строптивого Рухани может положительно сказаться и на принятии решения по урегулированию керченского кризиса.

Тем более что Госдепартамент США, судя по заявлениям, настроен крайне решительно: "Мы хотим, чтобы русские усвоили наш посыл: они должны освободить команду, иначе наступят последствия", а ситуация вокруг захвата военнослужащих со временем "станет только более болезненной".