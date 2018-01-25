ВР Украины приняла закон о прилегающей зоне морской границы

13:31 06.12.2018 0 комментариев Украина

Верховная Рада  во второи чтении приняла закон о прилегающей зоне морской границы Украины.

За принятие закона в целом с технико-юридическими поправками проголосовали 244 народных депутата при минимально необходимых 226, сообщает Укринформ.

В соответствии с законом, контролируемая территория на море расширяется на 12 морских миль. Следовательно, устанавливается прилегающая зона Украины в 24 мили, что фактически вдвое увеличивает морскую акваторию, которую сегодня способны патрулировать украинские Военно-морские силы.

Предполагается, что это создаст основания для существенного сокращения контрабандного трафика в Черном море, поможет предотвращать случаи нарушения государственной границы, положительно повлияет на безопасную ситуацию в регионе и обеспечение экономического суверенитета Украины.

Право останавливать, проводить осмотр, преследовать по горячим следам, задерживать суда и членов их экипажа за правонарушения в прилегающей зоне предоставляется органам Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

В законе акцентируется, что в случае, если иностранное судно нарушило таможенное, фискальное (налоговое), иммиграционное (миграционное) и санитарное законодательство Украины и пытается скрыться, пограничники имеют право преследовать такое судно по горячим следам с целью его задержания и привлечения к ответственности в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

Право преследования прекращается, как только преследуемое судно войдет в территориальное море государства, под флагом которого ходит судно, или любого третьего государства.

Этот закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Как сообщалось, в первом чтении законопроект №8361 «О прилегающей зоне Украины» был принят 8 ноября

В МИД России считают, что законопроект Киева о морской территории неприменим к Азовскому морю.

 



Ещё на эту тему:

17:17 28.09.2018
Украина, Молдова и Румыния договорились об обмене данными между пограничниками
22:39 25.01.2018
В Херсоне пограничники задержали иностранца, которого разыскивает Интерпол
22:58 19.01.2018
Пограничники рассказали о ситуации на "переходах" в Одесской области
13:59 26.12.2017
Пограничники задержали «полицейского ДНР», ехавшего получать украинский загранпаспорт
22:33 10.07.2017
СНБО одобрил введение биометрического контроля для иностранцев на госгранице
14:59 25.05.2017
Одесские пограничники задержали двух иностранцев, которых разыскивал Интерпол
14:32 24.04.2017
Госпогранслужба: украинцы стали чаще ездить на Донбасс и реже – в Крым
16:32 12.04.2017
На «Чонгаре» за сутки задержали двух автомобилистов-нарушителей
14:30 31.03.2017
Пограничники в Одесской области обнаружили более 100 ящиков контрабандных сигарет
17:10 30.03.2017
Пограничники задержали на Одесщине два микроавтобуса с крупной партией молдавских сигарет / Фото
12:26 27.03.2017
Пограничники Одесской области нашли старинные монеты, которые пытались тайно перевезти через границу / Фото
14:45 13.01.2016
В Одесской области пограничники засекли преступника из Турции, которого разыскивал Интерпол
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:51 06.12.2018
Министерство обороны Азербайджана опровергает сообщения российских СМИ. Баку не нужны ракеты «Бал-Э»
14:38 05.12.2018
РФ передумала продавать Азербайджану БРК "Бал-Э" "для обеспечения безопасности кораблей Каспийской флотилии"
19:59 04.12.2018
СМИ: Крупная нефтяная компания продает свою долю в Азербайджане
15:22 23.11.2018
SOCAR выиграла крупный тендер в Турции
Все новости страны
Армения Армения
14:39 04.12.2018
В Армении разбился СУ-25. Экипаж погиб
13:14 04.12.2018
Из-за ситуации вокруг генсека саммит ОДКБ переносится на новую дату
12:44 03.12.2018
Ереван заявил о завершении подготовки контракта с Москвой на истребители Су-30СМ
09:51 03.12.2018
Экс-министра Армении подозревают в получении взятки в $14 миллионов
Все новости страны
Болгария Болгария
13:59 03.12.2018
Bulgaria Air отменила авиарейсы в Украину
19:21 28.11.2018
В Болгарии вице-премьер, министр и евродепутат замешаны в паспортной афере
14:15 23.11.2018
В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
07:54 06.12.2018
Афины против использования политики санкций в отношениях с Москвой
09:22 05.12.2018
США вважають, що Македонія може стати членом НАТО у 2020 році
19:10 03.12.2018
В Греции суд перенес слушание дела российского хакера, обвиняемого в отмывании 4 млрд долларов
14:56 29.11.2018
Забастовка в Греции: на 24 часа остановился весь транспорт
Все новости страны
Грузия Грузия
11:44 06.12.2018
Грузинская авиакомпания прекращает полеты в Украину
19:11 05.12.2018
Грузия купит здания для дипломатических миссий в Страсбурге и Лондоне
11:11 05.12.2018
НАТО продолжит работу по подготовке Грузии к членству и призывает Украину продолжать реформирование
17:00 03.12.2018
НАТО допоможе Грузії розвивати берегову охорону в Чорному морі
Все новости страны
Молдова Молдова
14:15 04.12.2018
Додон, який заперечував агресію РФ, досі "мріє" про зустріч з керівництвом України
20:17 03.12.2018
Путин отправляет 170 тысяч молдаван домой проголосовать за "коллег по парламенту" Додона
06:21 03.12.2018
Парламент Молдовы одобрил проведение референдума о сокращении количества депутатов
16:19 30.11.2018
В Молдове могут завести дело на украинского чиновника за подделку диплома / Фото
Все новости страны
Россия Россия
14:14 06.12.2018
Из-за санкций торговля России с европейскими и некоторыми другими странами потеряла приблизительно $100 млрд
13:12 06.12.2018
В Польше канал к морю, раздражающий Москву, получил экологические разрешения
09:12 06.12.2018
США кинули виклик Росії: американський есмінець проплив поблизу Владивостока
15:41 05.12.2018
Словакия выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже
Все новости страны
Румыния Румыния
12:24 05.12.2018
План развития сотрудничества погранведомств Украины и Румынии на 2019г подписали главы служб двух стран
15:37 27.11.2018
Президент Румынии об инциденте в Керченском проливе: Мы готовы к любому сценарию
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
Все новости страны
Турция Турция
07:41 06.12.2018
Анкара против напряженности в регионе. Турция также прилагает усилия в этом вопросе
14:10 30.11.2018
Турция активно ведет морскую геологоразведку
11:22 30.11.2018
На саммите G20 Трамп встретится c Эрдоганом только неофициально
10:01 29.11.2018
Турция может стать посредником между Украиной и Россией в разрешении конфликта в Керченском проливе.
Все новости страны
Украина Украина
16:24 06.12.2018
Літаки США моніторять ситуацію біля окупованого Криму / Фото, карти
16:00 06.12.2018
Россия перебросила в оккупированный Крым носители ядерного оружия
15:49 06.12.2018
США обсуждают возможность отключения России от SWIFT из-за Украины
15:30 06.12.2018
Глава МИД Канады по-русски высказала Лаврову осуждение действий РФ на Азове
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс