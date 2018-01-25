ВР Украины приняла закон о прилегающей зоне морской границы
|13:31 06.12.2018
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|Украина
Верховная Рада во второи чтении приняла закон о прилегающей зоне морской границы Украины.
За принятие закона в целом с технико-юридическими поправками проголосовали 244 народных депутата при минимально необходимых 226, сообщает Укринформ.
В соответствии с законом, контролируемая территория на море расширяется на 12 морских миль. Следовательно, устанавливается прилегающая зона Украины в 24 мили, что фактически вдвое увеличивает морскую акваторию, которую сегодня способны патрулировать украинские Военно-морские силы.
Предполагается, что это создаст основания для существенного сокращения контрабандного трафика в Черном море, поможет предотвращать случаи нарушения государственной границы, положительно повлияет на безопасную ситуацию в регионе и обеспечение экономического суверенитета Украины.
Право останавливать, проводить осмотр, преследовать по горячим следам, задерживать суда и членов их экипажа за правонарушения в прилегающей зоне предоставляется органам Морской охраны Госпогранслужбы Украины.
В законе акцентируется, что в случае, если иностранное судно нарушило таможенное, фискальное (налоговое), иммиграционное (миграционное) и санитарное законодательство Украины и пытается скрыться, пограничники имеют право преследовать такое судно по горячим следам с целью его задержания и привлечения к ответственности в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.
Право преследования прекращается, как только преследуемое судно войдет в территориальное море государства, под флагом которого ходит судно, или любого третьего государства.
Этот закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.
Как сообщалось, в первом чтении законопроект №8361 «О прилегающей зоне Украины» был принят 8 ноября.
В МИД России считают, что законопроект Киева о морской территории неприменим к Азовскому морю.
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