Верховная Рада во второи чтении приняла закон о прилегающей зоне морской границы Украины.

За принятие закона в целом с технико-юридическими поправками проголосовали 244 народных депутата при минимально необходимых 226, сообщает Укринформ.

В соответствии с законом, контролируемая территория на море расширяется на 12 морских миль. Следовательно, устанавливается прилегающая зона Украины в 24 мили, что фактически вдвое увеличивает морскую акваторию, которую сегодня способны патрулировать украинские Военно-морские силы.

Предполагается, что это создаст основания для существенного сокращения контрабандного трафика в Черном море, поможет предотвращать случаи нарушения государственной границы, положительно повлияет на безопасную ситуацию в регионе и обеспечение экономического суверенитета Украины.

Право останавливать, проводить осмотр, преследовать по горячим следам, задерживать суда и членов их экипажа за правонарушения в прилегающей зоне предоставляется органам Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

В законе акцентируется, что в случае, если иностранное судно нарушило таможенное, фискальное (налоговое), иммиграционное (миграционное) и санитарное законодательство Украины и пытается скрыться, пограничники имеют право преследовать такое судно по горячим следам с целью его задержания и привлечения к ответственности в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

Право преследования прекращается, как только преследуемое судно войдет в территориальное море государства, под флагом которого ходит судно, или любого третьего государства.

Этот закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Как сообщалось, в первом чтении законопроект №8361 «О прилегающей зоне Украины» был принят 8 ноября.

В МИД России считают, что законопроект Киева о морской территории неприменим к Азовскому морю.