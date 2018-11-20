Россия давит на дипломатов стран Африки в ООН, чтобы сорвать голосование за резолюцию о милитаризации оккупированного Крыма, составленную Украиной в соавторстве с группой стран-членов ООН.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, передает Укринформ .

"Похоже, Россия осознает, что для них эта резолюция даже более опасна, чем предыдущая о правах человека в Крыму", - пояснил Ельченко.

Дипломат рассказал, что чуть ли не каждый второй посол из африканских материковых и островных стран отвечает на его обращения: "Нам выкручивают руки, ноги, голову - чтобы мы только не голосовали за эту резолюцию".

"Видимо, россияне сейчас понимают, что после этого акта агрессии, который они совершили и который называют" провокацией Украины ", что-то пошло не так. И именно поэтому эта резолюция сейчас их так раздражает", - добавил Ельченко.

Как сообщал BSNews, проект резолюции о милитаризации Азовского моря Генассамблея ООН рассмотрит 17 декабря