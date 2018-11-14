Жителей Армянска уверяют, что бурение новых скважин на территории крымского завода "Титан" не повлияет на качество и количество подаваемой в город питьевой воды.

Новые скважины позволят оккупантам дополнительно получать более 12 тысяч кубометров технической воды в сутки для нужд завода.

Об этом сегодня, 6 декабря, заявил т.н."вице-премьер" оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк, передает Крыминформ.

Гоцанюк заявил, что на сегодня завершается бурение третьей скважины.

По его словам, сейчас в кислотонакопитель завода подается 50 тысяч кубометров технической воды в сутки.

Отмечается, что бурение скважин ведется на глубину более 250 м, чтобы не затрагивать горизонт водопользования.

Как сообщалось ранее, виновник экологической катастрофы на севере оккупированного Крыма - завод "Крымский титан" планирует пробурить четыре дополнительных скважины, чтобы в летний период "поддерживать уровень воды в кислотонакопителе".