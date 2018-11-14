Оккупанты уверяют, что бурение новых скважин для завода "Титан" не отразится на водоснабжении Армянска
|12:56 06.12.2018
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|Крым
Жителей Армянска уверяют, что бурение новых скважин на территории крымского завода "Титан" не повлияет на качество и количество подаваемой в город питьевой воды.
Новые скважины позволят оккупантам дополнительно получать более 12 тысяч кубометров технической воды в сутки для нужд завода.
Об этом сегодня, 6 декабря, заявил т.н."вице-премьер" оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк, передает Крыминформ.
Гоцанюк заявил, что на сегодня завершается бурение третьей скважины.
По его словам, сейчас в кислотонакопитель завода подается 50 тысяч кубометров технической воды в сутки.
Отмечается, что бурение скважин ведется на глубину более 250 м, чтобы не затрагивать горизонт водопользования.
Как сообщалось ранее, виновник экологической катастрофы на севере оккупированного Крыма - завод "Крымский титан" планирует пробурить четыре дополнительных скважины, чтобы в летний период "поддерживать уровень воды в кислотонакопителе".
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