В аннексированном Крыму задержали адвоката Курбединова / Видео
|11:37 06.12.2018
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|Крым
В аннексирована Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова, который защищает права крымских татар.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил его коллега Эдем Семедляев, передает Гордон.
По его словам, задержали Курдебинова сотрудники Центра по противодействию экстремизму.
"Причина задержания – якобы пост в социальных сетях. Но я думаю, что это все, как всегда, надуманно. Я связываю это с давлением на адвокатов и правозащитников", – отметил Семедляев.
На странице организации "Крымская солидарность" в Facebook говорится, что коллеги Кубердинова выехали в главное управление "министерства внутренних дел" в Крыму.
"В данный момент он доставлен в Центр по противодействию экстремизму. Ему вменяют административное правонарушение по ст. 20.3 КоАП "пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций".
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