В аннексирована Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова, который защищает права крымских татар.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его коллега Эдем Семедляев, передает Гордон.



По его словам, задержали Курдебинова сотрудники Центра по противодействию экстремизму.



"Причина задержания – якобы пост в социальных сетях. Но я думаю, что это все, как всегда, надуманно. Я связываю это с давлением на адвокатов и правозащитников", – отметил Семедляев.



На странице организации "Крымская солидарность" в Facebook говорится, что коллеги Кубердинова выехали в главное управление "министерства внутренних дел" в Крыму.



"В данный момент он доставлен в Центр по противодействию экстремизму. Ему вменяют административное правонарушение по ст. 20.3 КоАП "пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций".