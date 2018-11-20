ФСБ РФ планирует распространить дезинформацию о причинах ранения украинских военных моряков
|12:38 06.12.2018
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|Крым
По оперативным данным группы ИС, в ФСБ РФ планируют проведение очередной информоперации по прикрытию акта вооруженной агрессии РФ против Украины близ Керченского пролива 25 ноября с.г.
В частности, после объявления в розыск со стороны Генпрокуратуры Украины, руководство погрануправления ФСБ по оккупированному Крыму предложило центральному руководству ФСБ в Москве распространить дезинформацию о причинах ранения украинских военных моряков, чтобы скрыть террористические действия погранслужбы ФСБ и ЧФ РФ, пишет Дмитрий Тымчук, координатор группы Информационное Сопротивление.
Так, предлагается осуществить «информационный вброс» о том, что осколочные ранения были получены тремя украинскими военнослужащими якобы не в результате обстрела катера ПС ФСБ РФ «Изумруд», а «вследствие взрыва гранаты» внутри катера ВМСУ во время «стычки между экипажем и сотрудником СБУ». Последний, по версии ФСБ, якобы принуждал моряков выполнить «преступный приказ».
Травмы еще троих украинских моряков, по этой версии, также были получены «во время драки» до захвата судна, а не нанесены российскими спецназовцами во время штурма, как это было в действительности.
Ранее российские СМИ получили «темники» о том, что обстрел корабельно-катерной группы ВМСУ якобы осуществлялся «болванками без боевых частей», применение которых не могло вызвать осколочных ранений у украинских моряков.
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