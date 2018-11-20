Россия грозит американским ВМС "ответными мерами" за "возможные провокации" в Черном море
|12:19 06.12.2018
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|Крым
Корабли ВМС США имеют право заходить в Черное море, однако Россия не оставит без ответа "любые возможные провокации, связанные с нарушением ее территориальных вод".
Об этом заявил в четверг, 6 ноября, РИА Новости адмирал Владимир Комоедов, командовавший Черноморским флотом РФ в период с 1998 по 2002 год.
"Никто не запрещает США плавать в Черном море, по конвенции Монтре они могут находиться там до 21 суток, поэтому мне непонятно, к чему американцы там готовятся – там у них же совсем рядом, в Средиземном море, есть их же шестой флот. Как они собираются поддерживать Украину тоже непонятно, вероятно, это просто очередное политическое заявление", - сказал Комоедов.
При этом адмирал отметил, что Россия не оставит безнаказанными "возможные провокации" ВМС США и пойдет на ответные меры, если американский корабль незаконно войдёт в территориальные воды РФ.
"Однако если они войдут в наши территориальные воды, то есть нарушат госграницу, то будут наказаны - так что пусть крепят своё вооружение покрепче, чтобы не попадало все", - подчеркнул собеседник агентства.
Напомним, США готовятся направить один из своих военных кораблей в Черное море.
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