Корабли ВМС США имеют право заходить в Черное море, однако Россия не оставит без ответа "любые возможные провокации, связанные с нарушением ее территориальных вод".

Об этом заявил в четверг, 6 ноября, РИА Новости адмирал Владимир Комоедов, командовавший Черноморским флотом РФ в период с 1998 по 2002 год.

"Никто не запрещает США плавать в Черном море, по конвенции Монтре они могут находиться там до 21 суток, поэтому мне непонятно, к чему американцы там готовятся – там у них же совсем рядом, в Средиземном море, есть их же шестой флот. Как они собираются поддерживать Украину тоже непонятно, вероятно, это просто очередное политическое заявление", - сказал Комоедов.

При этом адмирал отметил, что Россия не оставит безнаказанными "возможные провокации" ВМС США и пойдет на ответные меры, если американский корабль незаконно войдёт в территориальные воды РФ.



"Однако если они войдут в наши территориальные воды, то есть нарушат госграницу, то будут наказаны - так что пусть крепят своё вооружение покрепче, чтобы не попадало все", - подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, США готовятся направить один из своих военных кораблей в Черное море.