Оккупанты сосредоточили в аннексированном Крыму 5 авиационных полков / Инфографика
|12:01 06.12.2018
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|Крым
Согласно данных исследования Military Aviation на временно оккупированной территории АР Крым оккупанты сосредоточили пять авиационных полков.
Тактическая авиация - истребители, бомбардировщики, штурмовики; морская авиация, а также вертолетные полки, расположены в АР Крым и г. Севастополь на захваченных оккупантами аэродромах, передает Флот - 2017.
38 истребительный авиационный полк (аэродром Бельбек, временно оккупированный Севастополь).
Полк создан летом 2014 года. Истребители поступили из других частей ВКС РФ, а также с завода.
Су-27: №01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12
Су-27СМ: №21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32
Су-27УБ: №71,73
Су-30м2: №45, 89, 90, 91,92,93
Всего:
12 Су-27, 12 Су-27СМ, 2 Су-27УБ, 6 Су-30м2.
Су-27 Воздушно-космических сил РФ
43 отдельный морской штурмовой авиационный полк (аэродром Саки, временно оккупированная территория АР Крым).
В июле 2014 года полк вместе с Су-24МР перебазировался с аэродрома Гвардейское (использовался РФ и в аннексии) в Саки. С декабря 2014 начал получать Су-30СМ (2014 года производства и новые).
Су-24МР: №15,16,30,33,34 (и др.)
Су-30СМ: №35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48.
Всего:
12 Су-30СМ и 16 Су-24МР (количество исправных разведчиков неизвестна).
Су-30СМ Воздушно-космических сил РФ
37 смешанный авиационный полк (аэродром Гвардейское, временно оккупированная территория АР Крым).
Тридцать седьмой смешанный авиаполк создан в 2014 году. Имеет в своем составе 2 эскадрильи на Су-25СМ и Су-24М. Су-24 (без М) в 2016 году сняты с эксплуатации.
Су-25СМ: №01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12
Су-25УБ: б/н не известны.
Су-24М: №41,44,46,48,49,51,52 другие б/н не известны.
Всего:
12 Су-25СМ, 3 Су-25УБ и 12 Су-24М.
318 отдельный смешанный авиационный полк (аэродром Кача, временно оккупированный г. Севастополь). Использовался РФ и в аннексии.
Бе-12: №01,10,12,18,20,29,76
Ка-27: №04,09,10,12,14,17,19,20,27,30,32,33,34, другие / н не известны
Ка-29: №69, другие б/н не известны
Ми-8: №57,59,60 другие б/н не известны
Всего:
в разном техническом состоянии 7 Бе-12 в исправном состоянии до 10 Ка-27, Ка-29, Ми-8.
39 вертолетный полк (аэродром Джанкой, временно оккупированная территория АР Крым), сформированный в конце 2014 года.
Ка-52: №01,02,04,05,06,09,10,11,12,44,46,48,54,67,68,72
Ми-28: №32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42.
Ми-35: №101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112.
Ми-8АМТШ: №50,51,54,44,45,60.
Всего:
16 Ка-52, 10 Ми-28, 12 Ми-35, 4 Ми-8АМТШ.
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