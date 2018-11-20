Оккупанты сосредоточили в аннексированном Крыму 5 авиационных полков / Инфографика

12:01 06.12.2018 0 комментариев Крым

Согласно данных исследования Military Aviation на временно оккупированной территории АР Крым оккупанты сосредоточили пять авиационных полков.

Тактическая авиация - истребители, бомбардировщики, штурмовики; морская авиация, а также вертолетные полки, расположены в АР Крым и г. Севастополь на захваченных оккупантами аэродромах, передает Флот - 2017.

38 истребительный авиационный полк (аэродром Бельбек, временно оккупированный Севастополь).

Полк создан летом 2014 года. Истребители поступили из других частей ВКС РФ, а также с завода.

Су-27: №01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12

Су-27СМ: №21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32

Су-27УБ: №71,73

Су-30м2: №45, 89, 90, 91,92,93

Всего:

12 Су-27, 12 Су-27СМ, 2 Су-27УБ, 6 Су-30м2.

Су-27 Воздушно-космических сил РФ

43 отдельный морской штурмовой авиационный полк (аэродром Саки, временно оккупированная территория АР Крым).

В июле 2014 года полк вместе с Су-24МР перебазировался с аэродрома Гвардейское (использовался РФ и в аннексии) в Саки. С декабря 2014 начал получать Су-30СМ (2014 года производства и новые).

Су-24МР: №15,16,30,33,34 (и др.)

Су-30СМ: №35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48.

Всего:

12 Су-30СМ и 16 Су-24МР (количество исправных разведчиков неизвестна).

Су-30СМ Воздушно-космических сил РФ

37 смешанный авиационный полк (аэродром Гвардейское, временно оккупированная территория АР Крым).

Тридцать седьмой смешанный авиаполк создан в 2014 году. Имеет в своем составе 2 эскадрильи на Су-25СМ и Су-24М. Су-24 (без М) в 2016 году сняты с эксплуатации.

Су-25СМ: №01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12

Су-25УБ: б/н не известны.

Су-24М: №41,44,46,48,49,51,52 другие б/н не известны.

Всего:

12 Су-25СМ, 3 Су-25УБ и 12 Су-24М.

318 отдельный смешанный авиационный полк (аэродром Кача, временно оккупированный г. Севастополь). Использовался РФ и в аннексии.

Бе-12: №01,10,12,18,20,29,76

Ка-27: №04,09,10,12,14,17,19,20,27,30,32,33,34, другие / н не известны

Ка-29: №69, другие б/н не известны

Ми-8: №57,59,60 другие б/н не известны

Всего:

в разном техническом состоянии 7 Бе-12 в исправном состоянии до 10 Ка-27, Ка-29, Ми-8.

39 вертолетный полк (аэродром Джанкой, временно оккупированная территория АР Крым), сформированный в конце 2014 года.

Ка-52: №01,02,04,05,06,09,10,11,12,44,46,48,54,67,68,72

Ми-28: №32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42.

Ми-35: №101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112.

Ми-8АМТШ: №50,51,54,44,45,60.

Всего:

16 Ка-52, 10 Ми-28, 12 Ми-35, 4 Ми-8АМТШ.



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