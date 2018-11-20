У Кремлі роблять все можливе, аби змінити нинішнє державне керівництво України на лояльніше до інтересів РФ, і сподіваються, що це їм вдасться зробити якщо не на президентських, то на парламентських виборах у 2019 році.

Такий коментар озвучив у середу, 5 грудня, екс-посол США в Україні, а зараз директор Євразійського центру "Атлантичної Ради" Джон Гербст, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Немає жодних сумнівів, що політика Москви націлена на те, щоб перетворити державне керівництво України на більш сприятливе кремлівським інтересам. Не думаю, що вони (росіяни – ред.) вірять у те, що досягнуть цього на президентських виборах, які мають відбутися навесні, але вони мають сподівання, що це відбудеться після виборів до Верховної Ради наступної осені", - зауважив Гербст.

На підтвердження цьому експерт нагадав слова Путіна, який не тільки називав нинішню владу в Україні "партією війни", але також заявляв, що хоче мати кращі відносини з Україною після виборів, з новим керівництвом держави. Це, як підкреслив Гербст, може означати, що Кремль хоче бачити в Україні тих людей, які робитимуть те, що захоче Росія, й тоді справи, на думку Москви, підуть на краще.

"Але цього не станеться. Незалежно від того, хто (в Україні – ред.) виграє президентські вибори, або які партії увійдуть до Верховної Ради після парламентських виборів, Путін матиме таку саму динаміку в Україні, яка існує сьогодні – здебільшого об'єднаний політичний клас, здебільшого об'єднаних людей проти кремлівської агресії", - наголосив екс-посол США.

Він також зауважив, що зараз відбувається війна Кремля проти України, і це усвідомлюють усі.

"Кремль не виграє цієї війни в Україні. Вони змушені будуть укласти мир, який головним чином відповідатиме позиції України і країн Заходу, що підтримують Україну", - підкреслив Джон Гербст.