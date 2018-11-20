Гаагский трибунал установил ситуация в Крыму является оккупацией и имеет характеристику международного вооруженного конфликта
|11:01 06.12.2018
|0 комментариев
|Крым
Прокуратура Международного уголовного суда (Гаагский трибунал, Нидерланды) планирует в ближайшее время завершить анализ военных преступлений в Крыму и на Донбассе и вынести решение о приемлемости дела к рассмотрению.
Об этом говорится в ежегодном отчете прокурора суда Фату Бенсуда, сообщает 112.ua.
"В ближайшее время канцелярия прокурора планирует завершить анализ предметной юрисдикции в отношении ситуации как в Крыму, так и на востоке Украины, в целях вынесения соответствующего заключения приемлемости юрисдикции суда", - отмечается в отчете.
При этом уточняется, что в связи с этим канцелярия прокурора продолжит собирать доступную информацию, касающуюся судебных разбирательств на уровне национального законодательства, а также сотрудничать с органами власти Украины, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами.
"Учитывая то, что Украина признала юрисдикцию МУС на неограниченный срок, канцелярия прокурора также продолжит регистрацию обвинений в преступлениях, совершенных в Украине, в той мере, в какой они подпадают под юрисдикцию суда", - добавляется в отчете.
В то же время в документе отмечается, что в текущем году канцелярия прокурора продолжила собирать доказательства, касающиеся конфликтов в Крыму и на Донбассе.
В частности, установлено, что ситуация в Крыму является оккупацией и подпадает под характеристику международного вооруженного конфликта.
Относительно ситуации на Донбассе решено применять право международных конфликтов, так как с 14 июля 2014 года в этом регионе зафиксированы прямые столкновения между вооруженными силами России и Украины.
На данный момент канцелярия прокурора зафиксировала 1 200 случаев преступлений на Донбассе, установила гибель 2 737 и ранение около 9 тыс. лиц.
При этом отмечается особое кровопролитие в боях за Иловайск. По данным МУС, в них погибло около 1 тыс. украинских военных.
Также канцелярия прокурора зафиксировала такие преступления, как подготовка боевиками на Донбассе детей-солдат, внесудебные казни и сексуальное насилие.
Что касается Крыма - здесь установлены факты незаконного призыва граждан в армию страны-оккупанта, незаконные суды над украинцами и крымскими татарами и похищение людей, несогласных с властями.
Ранее украинская сторона настаивала, чтобы Международный уголовный суд открыл свой офис в Украине для расследования военных преступлений, совершенных высшими должностными лицами РФ и оккупационных властей Крыма.
С прошлогодним докладом ведомства по ситуации в Украине можно ознакомиться здесь.
Ещё на эту тему:
Літаки США моніторять ситуацію біля окупованого Криму / Фото, карти
Россия перебросила в оккупированный Крым носители ядерного оружия
США обсуждают возможность отключения России от SWIFT из-за Украины
"Втім аналіз моїх виступів та інтерв’ю в медіа дозволить неупередженому аналітику зробити усі висновкі самостійно", — Бабін
Россия саботирует принятие резолюции ООН по Крыму "выкручивая руки, ноги и голову" африканским дипломатам
Хронологія кризи в Азовському морі: зведення на 12:00 за київським часом 06 грудня 2018 року.
ФСБ РФ планирует распространить дезинформацию о причинах ранения украинских военных моряков
Россия грозит американским ВМС "ответными мерами" за "возможные провокации" в Черном море