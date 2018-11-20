Прокуратура Международного уголовного суда (Гаагский трибунал, Нидерланды) планирует в ближайшее время завершить анализ военных преступлений в Крыму и на Донбассе и вынести решение о приемлемости дела к рассмотрению.

Об этом говорится в ежегодном отчете прокурора суда Фату Бенсуда, сообщает 112.ua.

"В ближайшее время канцелярия прокурора планирует завершить анализ предметной юрисдикции в отношении ситуации как в Крыму, так и на востоке Украины, в целях вынесения соответствующего заключения приемлемости юрисдикции суда", - отмечается в отчете.

При этом уточняется, что в связи с этим канцелярия прокурора продолжит собирать доступную информацию, касающуюся судебных разбирательств на уровне национального законодательства, а также сотрудничать с органами власти Украины, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами.

"Учитывая то, что Украина признала юрисдикцию МУС на неограниченный срок, канцелярия прокурора также продолжит регистрацию обвинений в преступлениях, совершенных в Украине, в той мере, в какой они подпадают под юрисдикцию суда", - добавляется в отчете.

В то же время в документе отмечается, что в текущем году канцелярия прокурора продолжила собирать доказательства, касающиеся конфликтов в Крыму и на Донбассе.

В частности, установлено, что ситуация в Крыму является оккупацией и подпадает под характеристику международного вооруженного конфликта.

Относительно ситуации на Донбассе решено применять право международных конфликтов, так как с 14 июля 2014 года в этом регионе зафиксированы прямые столкновения между вооруженными силами России и Украины.

На данный момент канцелярия прокурора зафиксировала 1 200 случаев преступлений на Донбассе, установила гибель 2 737 и ранение около 9 тыс. лиц.

При этом отмечается особое кровопролитие в боях за Иловайск. По данным МУС, в них погибло около 1 тыс. украинских военных.

Также канцелярия прокурора зафиксировала такие преступления, как подготовка боевиками на Донбассе детей-солдат, внесудебные казни и сексуальное насилие.

Что касается Крыма - здесь установлены факты незаконного призыва граждан в армию страны-оккупанта, незаконные суды над украинцами и крымскими татарами и похищение людей, несогласных с властями.

Ранее украинская сторона настаивала, чтобы Международный уголовный суд открыл свой офис в Украине для расследования военных преступлений, совершенных высшими должностными лицами РФ и оккупационных властей Крыма.

С прошлогодним докладом ведомства по ситуации в Украине можно ознакомиться здесь.