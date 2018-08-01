Генераторы в оккупированном Крыму по распоряжению правительство РФ будут работать еще год

10:44 06.12.2018 0 комментариев Крым

Правительство страны-оккупанта продлило до конца 2019 года работу мобильных газо-турбинных электростанций в аннексированном Крыму общей мощностью на 405 МВт.

Мобильные ГТЭС отнесены к вынужденной генерации, которая оплачивается по регулируемому тарифу, следует из распоряжения правительства, передает РИА Новости.

"В целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей отнести генерирующие объекты к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме с января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно", — говорится в распоряжении правительства.

К вынужденной генерации отнесены 18 МГТЭС по 22,5 МВт каждая.

Вынужденной признается генерация, которая не может пройти конкурентный отбор мощности (определяет рыночные цены на мощность электростанций) из-за высокой стоимости. При этом она не может быть остановлена, поскольку без нее невозможна работа отдельных участков энергосистемы, или она нужна для теплоснабжения населенных пунктов.

В то же время Минэнерго РФ 3 октября сообщало, что энергосистема оккупированного Крыма перестала быть энергодефицитной после успешного завершения комплексного опробования генерирующего оборудования Таврической, Балаклавской ТЭС и Сакской ТЭЦ. Окончательный ввод в эксплуатацию первых блоков Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе должен состояться до конца года.

Как сообщалось ранее, третья попытка оккупантов запустить турбины Сименс на электростанции в оккупированном Крыму не увенчалась успехом



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