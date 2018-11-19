Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" провели в оккупированном Крыму тренировку по поиску и уничтожению воздушных целей.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота страны-агрессора, передает Крыминформ.

В сооббщении пресс-службы говорится, что в ходе практической части учения расчеты комплекса "Панцирь" совершили марш в заданный район, в котором военнослужащие отработали действия по обустройству позиции на неподготовленной местности, обнаружению, идентификации, сопровождению и уничтожению воздушных целей условного противника.

В учении участвовали военнослужащие 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа, несущие боевое дежурство по противовоздушной обороне в восточной части аннексированного Россией полуострова.

По данным пресс-службы, в рамках учения для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, во время совершения марша на военнослужащих ЗРПК было совершенно "нападение". Расчеты комплексов успешно отразили "нападение диверсионно-разведывательной группы" условного противника.