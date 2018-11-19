На расчеты ЗРК "Панцырь" в оккупированном Крыму "напали диверсанты"
|10:27 06.12.2018
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|Крым
Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" провели в оккупированном Крыму тренировку по поиску и уничтожению воздушных целей.
Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота страны-агрессора, передает Крыминформ.
В сооббщении пресс-службы говорится, что в ходе практической части учения расчеты комплекса "Панцирь" совершили марш в заданный район, в котором военнослужащие отработали действия по обустройству позиции на неподготовленной местности, обнаружению, идентификации, сопровождению и уничтожению воздушных целей условного противника.
В учении участвовали военнослужащие 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа, несущие боевое дежурство по противовоздушной обороне в восточной части аннексированного Россией полуострова.
По данным пресс-службы, в рамках учения для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, во время совершения марша на военнослужащих ЗРПК было совершенно "нападение". Расчеты комплексов успешно отразили "нападение диверсионно-разведывательной группы" условного противника.
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