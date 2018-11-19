Генеральная ассамблея ООН рассмотрит проект украинской резолюции Украины о милитаризации Азовского моря в понедельник, 17 декабря.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, пишет ZN,UA.

"Сейчас у нас есть измененный проект. Это очень важный вопрос. Как вы знаете, его будут рассматривать на Генассамблее 17 декабря. На данный момент он стоит на утреннем заседании", - сообщил украинский дипломат журналистам в ходе брифинга в ООН, посвященному ситуации в Черном и Азовском морях, в среду, 5 декабря.

Ельченко уточнил, в текст документа внесли информацию об атаке РФ на украинскую корабельную группу в нейтральных водах Черного моря.

Накануне президент ПЕтр Порошенко сообщил, что Украина обратится в Международный суд ООН с иском о привлечении РФ к ответственности за захват украинских кораблей. 27 ноября Министерство иностранных дел Украины проинформировало Арбитражный суд ООН по морскому праву о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября российские пограничники атаковали и с применением оружия захватили в нейтральных водах Черного моря два катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые следовали из Одессы в Мариуполь. При захвате ранения получили несколько моряков, в плен попали 24 украиских военнослужащих.

Россия в нарушение норм международного права не признает захваченных украинцев военнопленными, подконтрольные оккупанту "суды" Симферополя и Керчи на два месяца арестовали их по обвинению в якобы "незаконном пересечении границы группой лиц".

Ранее Украина провела брифинг в ООН по милитаризации Крыма.