Проект резолюции о милитаризации Азовского моря Генассамблея ООН рассмотрит 17 декабря
|10:10 06.12.2018
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|Крым
Генеральная ассамблея ООН рассмотрит проект украинской резолюции Украины о милитаризации Азовского моря в понедельник, 17 декабря.
Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, пишет ZN,UA.
"Сейчас у нас есть измененный проект. Это очень важный вопрос. Как вы знаете, его будут рассматривать на Генассамблее 17 декабря. На данный момент он стоит на утреннем заседании", - сообщил украинский дипломат журналистам в ходе брифинга в ООН, посвященному ситуации в Черном и Азовском морях, в среду, 5 декабря.
Ельченко уточнил, в текст документа внесли информацию об атаке РФ на украинскую корабельную группу в нейтральных водах Черного моря.
Накануне президент ПЕтр Порошенко сообщил, что Украина обратится в Международный суд ООН с иском о привлечении РФ к ответственности за захват украинских кораблей. 27 ноября Министерство иностранных дел Украины проинформировало Арбитражный суд ООН по морскому праву о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.
Напомним, 25 ноября российские пограничники атаковали и с применением оружия захватили в нейтральных водах Черного моря два катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые следовали из Одессы в Мариуполь. При захвате ранения получили несколько моряков, в плен попали 24 украиских военнослужащих.
Россия в нарушение норм международного права не признает захваченных украинцев военнопленными, подконтрольные оккупанту "суды" Симферополя и Керчи на два месяца арестовали их по обвинению в якобы "незаконном пересечении границы группой лиц".
Ранее Украина провела брифинг в ООН по милитаризации Крыма.
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