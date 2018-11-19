Малый ракетный катер "Орехово-Зуево", седьмой построенный на Зеленодольском заводе имени Горького МРК проекта 21631 пополнит Черноморский флот страны-агрессора уже 10 декабря.

Об этом FlotProm сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"Орехово-Зуево" станет вторым кораблем этого типа в составе Черноморского флота страны-агрессора.

В ноябре корабль проходил полигонные испытания с привлечением авиации. Сейчас государственные испытания успешно завершены, рассказал изданию источник в отрасли, знакомый с ситуацией. До конца недели ожидается подписание всех необходимых документов

"Орехово-Зуево" – седьмой МРК проекта 21631, заложенный на Зеленодольском судостроительном заводе 29 мая 2014 года. На воду его спустили 17 июня 2018 года, а в августе корабль совершил переход на Новороссийскую базу для завершения строительства и проведения ходовых и госиспытаний.



Таким образом к концу года ЧФ будет располагать дюжиной кораблей с современным ракетным оружием, в том числе "Калибрами".

Ранее на Черном море в составе флота страны-оккупанта находились еще два однотипных МРК – "Зеленый Дол" и "Серпухов", но в 2016 году их передали Балтийскому флоту.

Ранее сообщалось, что в рамках продолжающегося перевооружения в состав Черноморского флота РФ в 2019 году войдут 18 новых кораблей с современными боевыми комплексами.

МРК проекта 21631 разработаны Зеленодольским проектно-конструкторским бюро. Это многоцелевые корабли типа "река-море", оснащенные современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения, в том числе – восемью высокоточными крылатыми ракетами "Калибр". Водоизмещение корабля типа "Буян-М" – 949 тонн при длине 75 метров и ширине 11 метров. Максимальная скорость – 25 узлов. Дальность плавания – 2500 миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 52 человека.