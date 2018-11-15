Так называемая "распорядительная дирекция имущества" оккупированного Крыма выставит на аукцион 18 автозаправок, которые до "национализации" 2014 года принадлежали украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом сообщает Крыминформ,- передает Керчь.ФМ.

Заправки расположены в разных регионах аннексированного Крыма.

Минимальная стоимость АЗС – 2,99 млн рублей в поселке Октябрьское Красногвардейского района. Максимальная – почти 25 млн рублей на Симферопольском шоссе в феодосийском селе Ближнее.

Прием заявок на торги проводится до 19 декабря. Сам аукцион в электронном виде состоится 21 декабря в 14.00. Время подачи заявок и проведения торгов одинаковы для всех 18 лотов.

Инвесторы не спешат скупать выставленное на торги крымское имущество Коломойского.

Отметим, что за два года оккупанты продали "национализированное" имущество Коломойского на 1,8 млрд рублей.