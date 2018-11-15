В оккупированном Крыму снова попытаются продать "отжатые" у Коломойского автозаправки

09:25 06.12.2018 0 комментариев Крым

Так называемая "распорядительная дирекция имущества" оккупированного Крыма выставит на аукцион 18 автозаправок, которые до "национализации" 2014 года принадлежали украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом сообщает Крыминформ,- передает Керчь.ФМ.

Заправки расположены в разных регионах аннексированного Крыма.

Минимальная стоимость АЗС – 2,99 млн рублей в поселке Октябрьское Красногвардейского района. Максимальная – почти 25 млн рублей на Симферопольском шоссе в феодосийском селе Ближнее.

Прием заявок на торги проводится до 19 декабря. Сам аукцион в электронном виде состоится 21 декабря в 14.00. Время подачи заявок и проведения торгов одинаковы для всех 18 лотов.

Инвесторы не спешат скупать выставленное на торги крымское имущество Коломойского.

Отметим, что за два года оккупанты продали "национализированное" имущество Коломойского на 1,8 млрд рублей. 



Ещё на эту тему:

13:29 22.11.2018
Оккупанты упорно выставляют на аукцион не проданное «национализированное» имущество
16:51 15.11.2018
Оккупанты в Крыму начали продажу компании Ахметова
16:22 13.11.2018
Оккупанты рассчитывают получить от продажи "Крымтелекома" не меньше 1,3 млрд рублей
08:40 12.11.2018
Распродажа оккупированного ЮБК продолжается очередь дошла до Ливадийского дворца / Фото
17:48 29.10.2018
Оккупанты Крыма приватизируют несколько заводов и конструкторское бюро в 2019 году
08:57 11.10.2018
Суды арестовали "национализированное" оккупационными властями Крыма имущество на 4 млрд гривен
20:59 19.09.2018
Заповедники Крыма стали собственностью страны агрессора
17:10 11.09.2018
Оптом и в розницу: оккупанты за бесценок распродают Севастополь
19:30 04.09.2018
У Инкерманского завода марочных вин может появиться новый собственник
21:26 03.09.2018
Москва забирает заповедники оккупированного Крыма
10:52 29.08.2018
Оккупанты заявили "о необходимости приватизировать" Феодосийскую нефтебазу
14:05 28.08.2018
Оккупанты "передали" управлению делами президента РФ 44 объекта старейшего государственного заповедника Крыма
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:38 05.12.2018
РФ передумала продавать Азербайджану БРК "Бал-Э" "для обеспечения безопасности кораблей Каспийской флотилии"
19:59 04.12.2018
СМИ: Крупная нефтяная компания продает свою долю в Азербайджане
15:22 23.11.2018
SOCAR выиграла крупный тендер в Турции
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
Все новости страны
Армения Армения
14:39 04.12.2018
В Армении разбился СУ-25. Экипаж погиб
13:14 04.12.2018
Из-за ситуации вокруг генсека саммит ОДКБ переносится на новую дату
12:44 03.12.2018
Ереван заявил о завершении подготовки контракта с Москвой на истребители Су-30СМ
09:51 03.12.2018
Экс-министра Армении подозревают в получении взятки в $14 миллионов
Все новости страны
Болгария Болгария
13:59 03.12.2018
Bulgaria Air отменила авиарейсы в Украину
19:21 28.11.2018
В Болгарии вице-премьер, министр и евродепутат замешаны в паспортной афере
14:15 23.11.2018
В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
07:54 06.12.2018
Афины против использования политики санкций в отношениях с Москвой
09:22 05.12.2018
США вважають, що Македонія може стати членом НАТО у 2020 році
19:10 03.12.2018
В Греции суд перенес слушание дела российского хакера, обвиняемого в отмывании 4 млрд долларов
14:56 29.11.2018
Забастовка в Греции: на 24 часа остановился весь транспорт
Все новости страны
Грузия Грузия
19:11 05.12.2018
Грузия купит здания для дипломатических миссий в Страсбурге и Лондоне
11:11 05.12.2018
НАТО продолжит работу по подготовке Грузии к членству и призывает Украину продолжать реформирование
17:00 03.12.2018
НАТО допоможе Грузії розвивати берегову охорону в Чорному морі
07:51 03.12.2018
Опозиція у Грузії протестує і вимагає дострокових парламентських виборів
Все новости страны
Молдова Молдова
14:15 04.12.2018
Додон, який заперечував агресію РФ, досі "мріє" про зустріч з керівництвом України
20:17 03.12.2018
Путин отправляет 170 тысяч молдаван домой проголосовать за "коллег по парламенту" Додона
06:21 03.12.2018
Парламент Молдовы одобрил проведение референдума о сокращении количества депутатов
16:19 30.11.2018
В Молдове могут завести дело на украинского чиновника за подделку диплома / Фото
Все новости страны
Россия Россия
09:12 06.12.2018
США кинули виклик Росії: американський есмінець проплив поблизу Владивостока
15:41 05.12.2018
Словакия выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже
13:55 05.12.2018
Москва пообещает что угодно, чтобы усыпить немецкую совесть и достроить «Северный поток-2»
13:33 05.12.2018
Россияне склонны думать, что произошедшее в Керченском проливе было спланированной провокацией
Все новости страны
Румыния Румыния
12:24 05.12.2018
План развития сотрудничества погранведомств Украины и Румынии на 2019г подписали главы служб двух стран
15:37 27.11.2018
Президент Румынии об инциденте в Керченском проливе: Мы готовы к любому сценарию
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
Все новости страны
Турция Турция
07:41 06.12.2018
Анкара против напряженности в регионе. Турция также прилагает усилия в этом вопросе
14:10 30.11.2018
Турция активно ведет морскую геологоразведку
11:22 30.11.2018
На саммите G20 Трамп встретится c Эрдоганом только неофициально
10:01 29.11.2018
Турция может стать посредником между Украиной и Россией в разрешении конфликта в Керченском проливе.
Все новости страны
Украина Украина
11:01 06.12.2018
Гаагский трибунал установил ситуация в Крыму является оккупацией и имеет характеристику международного вооруженного конфликта
10:44 06.12.2018
Генераторы в оккупированном Крыму по распоряжению правительство РФ будут работать еще год
10:27 06.12.2018
На расчеты ЗРК "Панцырь" в оккупированном Крыму "напали диверсанты"
10:10 06.12.2018
Проект резолюции о милитаризации Азовского моря Генассамблея ООН рассмотрит 17 декабря
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс