Україна розглядає можливість розірвання договору з Росією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки

08:59 06.12.2018 0 комментариев Крым

Міністерство закордонних справ України розглядає можливість розірвання договору з Росією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

Про це під час засідання парламентського комітету у закордонних справах повідомив заступник голови МЗС Василь Боднар, передає кореспондент Громадського.

«Думаю, що на одному з наступних засідань цього комітету ми будемо розглядати законопроект про припинення дії цього договору. Я думаю, що це на часі, але коли це буде — я вам не скажу», — сказав Боднар.

Договір між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки був підписаний у 2003 році та чинний від 2004 року й досі.

Згідно з цим договором, Азовське море та Керченська протока визнаються внутрішніми водами України і Російської Федерації. Азовське море розмежовується лінією державного кордону відповідно до угоди.

Усі судна України й Росії користуються в Азовському морі та протоці свободою судноплавства.



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