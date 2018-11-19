Україна розглядає можливість розірвання договору з Росією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки
|08:59 06.12.2018
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|Крым
Міністерство закордонних справ України розглядає можливість розірвання договору з Росією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.
Про це під час засідання парламентського комітету у закордонних справах повідомив заступник голови МЗС Василь Боднар, передає кореспондент Громадського.
«Думаю, що на одному з наступних засідань цього комітету ми будемо розглядати законопроект про припинення дії цього договору. Я думаю, що це на часі, але коли це буде — я вам не скажу», — сказав Боднар.
Договір між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки був підписаний у 2003 році та чинний від 2004 року й досі.
Згідно з цим договором, Азовське море та Керченська протока визнаються внутрішніми водами України і Російської Федерації. Азовське море розмежовується лінією державного кордону відповідно до угоди.
Усі судна України й Росії користуються в Азовському морі та протоці свободою судноплавства.
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