Анексія Керченської протоки є таким же серйозним злочином, як і анексія Криму
|08:46 06.12.2018
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|Крым
Інцидент, який стався в Чорному морі, коли Росія застосувала зброю проти українських кораблів, є нічим іншим як незаконна спроба Москви анексувати Керченську протоку, що можна назвати рівноцінним злочином окупації Криму.
Так прокоментував ситуацію в вівторок старший науковий співробітник інституту Cato (м.Вашингтон), у минулому екс-радник Путіна Андрій Ілларіонов, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Одностороння анексія Керченської протоки є таким же серйозним злочином, як і анексія Криму в 2014 році",- зауважив експерт, пояснюючи, чому значення цього інциденту для нинішнього міжнародного порядку не можна применшувати.
"Цей злочин (Путінського режиму – Ред.) не має бути залишений без реакції з боку міжнародного співтовариства, як це було (на початку – ред.) з анексією Криму", - наголосив він.
Ілларіонов ще раз підкреслив, що окупація Криму та анексія Керченської протоки – "це рівнозначні події".
Нагадаємо, після інциденту в Чорному морі із застосуванням зброї російською стороною проти українських кораблів та захоплення їх разом з членами екіпажів міжнародна спільнота висловила занепокоєння та засудила агресію РФ.
Водночас дискусія про введення нових санкцій проти Росії досі не має резонансного розголосу ні в Сполучених Штатах, ані в Європі.
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