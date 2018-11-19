Адвокат розповіла про умови утримання і стан поранених українських моряків
|08:33 06.12.2018
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|Крым
Троє українських моряків, які були поранені під час атаки росіянами українських кораблів біля Керченської протоки, перебувають у лікарні слідчого ізолятора №1 по Москві, так званої «Матроської тиші».
Про це повідомила адвокат Євгенія Закревська з посиланням на Павла П'ятницького — члена Громадської спостережної комісії Москви з контролю за дотриманням прав громадян в місцях позбавлення волі, пише Громадське.
Повідомляється, що для двої військовослужбовців накладений гіпс, під час нападу РФ вони дістали осколкові поранення.
«Їм роблять перев'язку, ставлять крапельниці. Адміністрація ізолятора видала зимовий одяг і взуття, чисту постільну білизну...
Якістю харчування поранені задоволені, претензій будь-яких до медиків санітарної частини ізолятора або інспекторам УФСІН Москви не мають», — повідомила адвокатка.
Василь Сорока, співробітник контррозвідки СБУ, який під час атаки РФ дістав осколкове поранення руки, перебуває в одиночній камері.
Андрій Ейдер з осколковими пораненнями ніг — з двома сусідами по камері, які нібито допомагають йому виходити на прогулянку. Ейдеру також видали тростину.
Третій поранений моряк — Андрій Артеменко — теж перебуває у камері з двома сусідами, у нього осколкове поранення руки і пошкоджені білки очей.
«Відразу після надходження всі троє були оглянуті терапевтом, хірургом, невропатологом та інфекціоністом. Їм зробили ЕКГ, УЗД, взяті аналізи, а Артеменко 3 грудня додатково оглянутий офтальмологом... Стан усіх трьох пацієнтів головлікар лікарні оцінює як стабільний та задовільний», — передала адвокатка слова Павла П'ятницького
Раніше українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російська омбудсменка Тетяна Москалькова заявляє, що двоє з поранених українських моряків вжевиходять на прогулянки.
Захоплені Росією в Керченській протоці 23 українських моряки практично перебувають у статусі військовополонених, заявила раніше Денісова.
ЄСПЛ зобов'язав Росію забезпечити захоплених моряків лікуванням та розказати про умови утримання.
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