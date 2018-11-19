Пояснення Росією своїх дій у Керченській протоці є абсурдними, оскільки Крим - це територія України і територіальних вод Росії навколо нього немає.

Про це заявив заступник постійного представника США в ООН Джонатан Коен під час брифінгу щодо мілітаризації Криму Росією, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

“Росія висуває звинувачення українським морякам у начебто незаконному перетині російського морського кордону біля берегів Криму. Але Крим - це територія України… Тобто виходить, що росіяни звинувачують українських моряків у нелегальному перетині українського кордону. Це абсурд”, - заявив він.

За словами американського дипломата, Росія також порушила міжнародне право, заблокувавши Керченську протоку і потім вдавшись до безпідставного нападу на три українські кораблі, які намагалися повернутися до Одеси.

“Це не та ситуація, у якій вина на обидвох сторонах”, - підсумував він.

Коен також заявив, що США закликає Росію негайно звільнити всіх 24 захоплених у полон членів екіпажів і три захоплені кораблі.

Нагадаємо, у середу, 5 грудня, Україна проводить у штаб-квартирі ООН засідання під головуванням заступниці міністра закордонних справ України Олени Зеркаль, під час якого детально інформує міжнародне співтовариство про виклики і загрози, які РФ створює у Чорному та Азовському морях.

Кораблі Російської Федерації 25 листопада вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь. Російські спецпризначенці обстріляли й захопили три українські кораблі у Керченській протоці, а також 24 моряків.