Пояснення Росією своїх дій у Керченській протоці є абсурдними, оскільки Крим - це територія України
|08:20 06.12.2018
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|Крым
Пояснення Росією своїх дій у Керченській протоці є абсурдними, оскільки Крим - це територія України і територіальних вод Росії навколо нього немає.
Про це заявив заступник постійного представника США в ООН Джонатан Коен під час брифінгу щодо мілітаризації Криму Росією, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.
“Росія висуває звинувачення українським морякам у начебто незаконному перетині російського морського кордону біля берегів Криму. Але Крим - це територія України… Тобто виходить, що росіяни звинувачують українських моряків у нелегальному перетині українського кордону. Це абсурд”, - заявив він.
За словами американського дипломата, Росія також порушила міжнародне право, заблокувавши Керченську протоку і потім вдавшись до безпідставного нападу на три українські кораблі, які намагалися повернутися до Одеси.
“Це не та ситуація, у якій вина на обидвох сторонах”, - підсумував він.
Коен також заявив, що США закликає Росію негайно звільнити всіх 24 захоплених у полон членів екіпажів і три захоплені кораблі.
Нагадаємо, у середу, 5 грудня, Україна проводить у штаб-квартирі ООН засідання під головуванням заступниці міністра закордонних справ України Олени Зеркаль, під час якого детально інформує міжнародне співтовариство про виклики і загрози, які РФ створює у Чорному та Азовському морях.
Кораблі Російської Федерації 25 листопада вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь. Російські спецпризначенці обстріляли й захопили три українські кораблі у Керченській протоці, а також 24 моряків.
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