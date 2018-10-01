Политика использования Евросоюзом санкций в отношении России принесет обратный желаемому эффект.

Об этом заявил в интервью «Парламентской газете» замглавы МИД Греции Йоргос Катрунгалос, передает Анадолу.

«Греция всегда считала, что санкции контрпродуктивны, если мы хотим видеть интеграцию России в европейскую систему безопасности», - сказал дипломат.

По его словам, Греция, восстанавливающая после тяжелого экономического кризиса, заинтересована в привлечении инвестиций, в том числе из «дружественных стран, таких как Россия».

Катрунгалос отметил, что среди возможных направлений взаимодействия – сельское хозяйство, альтернативные источники энергии и судостроение.

«Наш дом - это Евросоюз, и мы следуем правилам. Но эти правила не включают в себя русофобию. Россия - это большая страна, которая всегда присутствовала в истории Европы. Нельзя представить систему европейской безопасности без Российской Федерации», - сказал он.

Замминистра добавил, что Афины «стремятся постоянно посылать сигнал о необходимости конструктивного диалога с Россией».

Говоря о перспективах энергетического сотрудничества с Россией, политик не исключил возможности продления газопровода «Турецкий поток» по территории Греции.

«Как я уже сказал, Греция хотела бы стать энергетическим хабом, и это не исключает поставок российского энергосырья. Если будут урегулированы все имеющиеся препятствия юридического характера с точки зрения европейского права, Афины, конечно, заинтересованы вести переговоры с Москвой на этот счет», - сказал Катрунгалос.