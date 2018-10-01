Афины против использования политики санкций в отношениях с Москвой

07:54 06.12.2018 0 комментариев Греция

Политика использования Евросоюзом санкций в отношении России принесет обратный желаемому эффект.

Об этом заявил в интервью «Парламентской газете» замглавы МИД Греции Йоргос Катрунгалос, передает Анадолу.

«Греция всегда считала, что санкции контрпродуктивны, если мы хотим видеть интеграцию России в европейскую систему безопасности», - сказал дипломат.

По его словам, Греция, восстанавливающая после тяжелого экономического кризиса, заинтересована в привлечении инвестиций, в том числе из «дружественных стран, таких как Россия».

Катрунгалос отметил, что среди возможных направлений взаимодействия – сельское хозяйство, альтернативные источники энергии и судостроение.

«Наш дом - это Евросоюз, и мы следуем правилам. Но эти правила не включают в себя русофобию. Россия - это большая страна, которая всегда присутствовала в истории Европы. Нельзя представить систему европейской безопасности без Российской Федерации», - сказал он.

Замминистра добавил, что Афины «стремятся постоянно посылать сигнал о необходимости конструктивного диалога с Россией».

Говоря о перспективах энергетического сотрудничества с Россией, политик не исключил возможности продления газопровода «Турецкий поток» по территории Греции.

«Как я уже сказал, Греция хотела бы стать энергетическим хабом, и это не исключает поставок российского энергосырья. Если будут урегулированы все имеющиеся препятствия юридического характера с точки зрения европейского права, Афины, конечно, заинтересованы вести переговоры с Москвой на этот счет», - сказал Катрунгалос. 



Ещё на эту тему:

08:50 07.11.2018
Около десяти тысяч священников в Греции не будут получать зарплату от имени государства
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
14:59 31.10.2018
В Македонии начали следствие об отказе президента утвердить изменение названия страны
10:00 30.10.2018
В Македонии стартовал второй этап реализации соглашения о названии страны
15:00 29.10.2018
Греция потребовала от Германии 288 млрд евро за нацистскую оккупацию
17:34 17.10.2018
Глава МИД Греции подал в отставку
10:37 12.10.2018
В Македонии угрожают расправой депутатам, поддерживающим переименование страны
17:59 01.10.2018
Референдум в Македонии: обе стороны говорят о победе, вопрос решит парламент
07:23 01.10.2018
Жители Македонии провалили референдум по переименованию страны
16:49 27.09.2018
В Македонии пытаются снизить активность избирателей на референдуме по изменению названия
08:23 21.09.2018
В Греции сказали, когда Македонии откроют путь в НАТО
09:19 20.09.2018
Конституционный суд Македонии признал законным референдум об изменении названия
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:38 05.12.2018
РФ передумала продавать Азербайджану БРК "Бал-Э" "для обеспечения безопасности кораблей Каспийской флотилии"
19:59 04.12.2018
СМИ: Крупная нефтяная компания продает свою долю в Азербайджане
15:22 23.11.2018
SOCAR выиграла крупный тендер в Турции
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
Все новости страны
Армения Армения
14:39 04.12.2018
В Армении разбился СУ-25. Экипаж погиб
13:14 04.12.2018
Из-за ситуации вокруг генсека саммит ОДКБ переносится на новую дату
12:44 03.12.2018
Ереван заявил о завершении подготовки контракта с Москвой на истребители Су-30СМ
09:51 03.12.2018
Экс-министра Армении подозревают в получении взятки в $14 миллионов
Все новости страны
Болгария Болгария
13:59 03.12.2018
Bulgaria Air отменила авиарейсы в Украину
19:21 28.11.2018
В Болгарии вице-премьер, министр и евродепутат замешаны в паспортной афере
14:15 23.11.2018
В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
07:54 06.12.2018
Афины против использования политики санкций в отношениях с Москвой
09:22 05.12.2018
США вважають, що Македонія може стати членом НАТО у 2020 році
19:10 03.12.2018
В Греции суд перенес слушание дела российского хакера, обвиняемого в отмывании 4 млрд долларов
14:56 29.11.2018
Забастовка в Греции: на 24 часа остановился весь транспорт
Все новости страны
Грузия Грузия
19:11 05.12.2018
Грузия купит здания для дипломатических миссий в Страсбурге и Лондоне
11:11 05.12.2018
НАТО продолжит работу по подготовке Грузии к членству и призывает Украину продолжать реформирование
17:00 03.12.2018
НАТО допоможе Грузії розвивати берегову охорону в Чорному морі
07:51 03.12.2018
Опозиція у Грузії протестує і вимагає дострокових парламентських виборів
Все новости страны
Молдова Молдова
14:15 04.12.2018
Додон, який заперечував агресію РФ, досі "мріє" про зустріч з керівництвом України
20:17 03.12.2018
Путин отправляет 170 тысяч молдаван домой проголосовать за "коллег по парламенту" Додона
06:21 03.12.2018
Парламент Молдовы одобрил проведение референдума о сокращении количества депутатов
16:19 30.11.2018
В Молдове могут завести дело на украинского чиновника за подделку диплома / Фото
Все новости страны
Россия Россия
09:12 06.12.2018
США кинули виклик Росії: американський есмінець проплив поблизу Владивостока
15:41 05.12.2018
Словакия выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже
13:55 05.12.2018
Москва пообещает что угодно, чтобы усыпить немецкую совесть и достроить «Северный поток-2»
13:33 05.12.2018
Россияне склонны думать, что произошедшее в Керченском проливе было спланированной провокацией
Все новости страны
Румыния Румыния
12:24 05.12.2018
План развития сотрудничества погранведомств Украины и Румынии на 2019г подписали главы служб двух стран
15:37 27.11.2018
Президент Румынии об инциденте в Керченском проливе: Мы готовы к любому сценарию
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
Все новости страны
Турция Турция
07:41 06.12.2018
Анкара против напряженности в регионе. Турция также прилагает усилия в этом вопросе
14:10 30.11.2018
Турция активно ведет морскую геологоразведку
11:22 30.11.2018
На саммите G20 Трамп встретится c Эрдоганом только неофициально
10:01 29.11.2018
Турция может стать посредником между Украиной и Россией в разрешении конфликта в Керченском проливе.
Все новости страны
Украина Украина
11:01 06.12.2018
Гаагский трибунал установил ситуация в Крыму является оккупацией и имеет характеристику международного вооруженного конфликта
10:44 06.12.2018
Генераторы в оккупированном Крыму по распоряжению правительство РФ будут работать еще год
10:27 06.12.2018
На расчеты ЗРК "Панцырь" в оккупированном Крыму "напали диверсанты"
10:10 06.12.2018
Проект резолюции о милитаризации Азовского моря Генассамблея ООН рассмотрит 17 декабря
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс