Анкара против дополнительного витка напряженности в Черноморском регионе.

Заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Анадолу.

Комментируя российско-украинский кризис в Азовском море, Чавушоглу напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал данную тему в телефонных беседах с лидерами России и Украины, Владимиром Путиным и Петром Порошенко.

Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что Анкара может наладить свободный контакт как с Киевом, так и Москвой.

«Необходимо, в первую очередь, вернуть украинские суда и их экипажи. Несомненно, соответствующие шаги уже предпринимаются. Турция также прилагает усилия в этом вопросе. И Россия и Украина имеют права в Керченском проливе. Стороны должны координировать свои действия во избежание новых кризисов», - сказал министр.