Анкара против напряженности в регионе. Турция также прилагает усилия в этом вопросе
|07:41 06.12.2018
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|Турция
Анкара против дополнительного витка напряженности в Черноморском регионе.
Заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Анадолу.
Комментируя российско-украинский кризис в Азовском море, Чавушоглу напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал данную тему в телефонных беседах с лидерами России и Украины, Владимиром Путиным и Петром Порошенко.
Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что Анкара может наладить свободный контакт как с Киевом, так и Москвой.
«Необходимо, в первую очередь, вернуть украинские суда и их экипажи. Несомненно, соответствующие шаги уже предпринимаются. Турция также прилагает усилия в этом вопросе. И Россия и Украина имеют права в Керченском проливе. Стороны должны координировать свои действия во избежание новых кризисов», - сказал министр.
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