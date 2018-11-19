Під час виступів делегацій держав-членів ООН на брифінгу щодо мілітаризації Криму, представники низка країн закликали Росію негайно звільнити українських моряків і повернути затримані кораблі без будь-яких додаткових умов.

З заявами виступили предствники США, Британії, Німеччини, Польщі, Литви, Швеції, Естонії, Нідерландів, Болгарії, Грузії, Латвії і Канади, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

“Ми вже бачили ці ігри Росії раніше. Вони сподіваються, що міжнародне співтовариство мовчки погодиться - і з повзучою анексією Криму, і зі спробами силою змінити факти дійсності. Ми мусимо не допустити цього”, - заявив Джонатан Аллен, заступник постійного представника Великобританії в ООН.

Доєднуючись до вимоги представника США Джонатана Коена, британський дипломат також підкреслив важливість твердої вимоги звільнити українських моряків і повернути затримані кораблі ВМС.

“Міжнародне співтовариство має бути об’єднаним у закликах до Росії негайно звільнити усіх 24-х моряків, яких вони затримали, і три кораблі, які вони захопили”, - заявив він і додав, що Росії має також забезпечити свободу судноплавства через Керченську протоку і в Азовському морі.

З ним погодилася представниця Литви, також сказавши, що Росія має повернути в Україну моряків і кораблі “без будь-яких додаткових умов”.

Представник Швеції доєднався до цих слів і повторив повну підтримку Швецією територіальної цілісності і суверенітету України.

Представник Німеччини наголосив, що дуже задоволений тим, що Україна влаштувала цей брифінг, а такі дії Росії “не мають залишатися без відповіді”.

У подальших виступах до вимоги негайно і без додаткових вимог звільнити українських моряків і кораблі приєдналися представники Польщі, Естонії, Нідерландів, Болгарії, Грузії, Латвії і Канади. Представник Латвії назвав українських моряків “військовополоненими”.

Нагадаємо, у середу, 5 грудня, Україна проводить у штаб-квартирі ООН засідання під головуванням заступниці міністра закордонних справ України Олени Зеркаль, під час якого детально інформує міжнародне співтовариство про виклики і загрози, які РФ створює у Чорному та Азовському морях.

Кораблі Російської Федерації 25 листопада вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь. Російські спецпризначенці обстріляли й захопили три українські кораблі у Керченській протоці, а також 24 моряків.