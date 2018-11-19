Режим Путіна просуває ревізіоністську політику й щоразу підвищує ставки, порушуючи територіальну цілісність України, тепер на морі. Якщо його не зупинити зараз, Москва розгорне наступ на країни Балтії, де досі проживає багато росіян.

Таке переконання висловив у середу, 5 грудня, в Вашингтоні екс-посол США в Україні, нині директор Євразійського центру "Атлантичної Ради" Джон Гербст, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Кремль просуває свою ревізіоністську політику, підриваючи встановлені правила світового порядку після Другої світової і холодної війни. Така концепція суверенітету й територіальної цілісності в розумінні Москви не стосується сусідніх країн", - зауважив колишній високопоставлений американський дипломат.

За його словами, "усвідомлюючи те, що трапилось на сході України, якщо Москва матиме успіх, й територіальна цілісність України залишатиметься невідновленою, значно зростає можливість того, що Росія почне подібні провокації по відношенню до Балтійських країн".

Гербст також підкреслив, що інцидент 25 жовтня в районі Керченської протоки трапився не рівному місці. Москва ще у квітні запустила новий виток своєї гібридної кампанії, коли почала примусово перевіряти судна, які прямують через Керченську протоку.

У цьому зв'язку американський експерт наголосив на необхідності для США, Європи та інших країн Заходу сформувати "потужну відповідь" Росії для того, щоб убезпечити від подальшої агресії Україну й союзників США в Європі.