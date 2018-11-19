Сполучені Штати розпочали необхідні підготовчі заходи для заходу американського військового корабля в Чорне море.

Про це повідомив у середу, 5 гудня, американський центральний телеканал CNN із посиланням на трьох чиновників в адміністрації, передає Укрінформ.

"Військові США попросили Державний департамент повідомити Туреччину про можливі плани заходу військового корабля (США – ред.) в Чорне море",- наводить телеканал інформацію від джерел.

Цей крок здійснюється на тлі ескалації напруження в регіоні як реакція на агресивні дії Росії, які потягли за собою обстріл й захоплення росіянами українських кораблів, а також затримання членів екіпажів.

Водночас, повідомляється, що міноборони Росії в середу оголосило проведення військових навчань в східному Криму з використанням системи ППО "Панцир".

За конвенцією Монтре, США зобов'язані повідомити Туреччину щонайменше за 15 днів про слідування суден через протоки Босфор і Дарданелли, які з'єднують Середземне море з Чорним.

Відомо, що в Чорне море буде відправлений корабель Шостого флоту ВМС США, який базується в Середземному морі.