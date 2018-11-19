США відправляють військовий корабель у Чорне море
|07:01 06.12.2018
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Сполучені Штати розпочали необхідні підготовчі заходи для заходу американського військового корабля в Чорне море.
Про це повідомив у середу, 5 гудня, американський центральний телеканал CNN із посиланням на трьох чиновників в адміністрації, передає Укрінформ.
"Військові США попросили Державний департамент повідомити Туреччину про можливі плани заходу військового корабля (США – ред.) в Чорне море",- наводить телеканал інформацію від джерел.
Цей крок здійснюється на тлі ескалації напруження в регіоні як реакція на агресивні дії Росії, які потягли за собою обстріл й захоплення росіянами українських кораблів, а також затримання членів екіпажів.
Водночас, повідомляється, що міноборони Росії в середу оголосило проведення військових навчань в східному Криму з використанням системи ППО "Панцир".
За конвенцією Монтре, США зобов'язані повідомити Туреччину щонайменше за 15 днів про слідування суден через протоки Босфор і Дарданелли, які з'єднують Середземне море з Чорним.
Відомо, що в Чорне море буде відправлений корабель Шостого флоту ВМС США, який базується в Середземному морі.
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