Учения военных начнутся сегодня в девять вечера и продлятся до 9 декабря. На это время вводятся ограничения.

О начале учений сообщают СМИ со ссылкой на телеграмму международной автоматизированной системы оповещения НАВТЕКС, которая используется в судовой навигации, передают Аргументы Недели - Крым.

Территория к юго-востоку от Крыма будет объявлена опасной в связи с маневрированием военных судов.