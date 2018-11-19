Оккупанты объявили Керченский пролив опасным для навигации в связи с маневрированием военных кораблей
|19:48 05.12.2018
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|Крым
Учения военных начнутся сегодня в девять вечера и продлятся до 9 декабря. На это время вводятся ограничения.
О начале учений сообщают СМИ со ссылкой на телеграмму международной автоматизированной системы оповещения НАВТЕКС, которая используется в судовой навигации, передают Аргументы Недели - Крым.
Территория к юго-востоку от Крыма будет объявлена опасной в связи с маневрированием военных судов.
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