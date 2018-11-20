Росгвардия, которую в народе прозвали "опричниками" Путина, может заняться координацией работ правоохранительных структур по обеспечению безопасности моста через Керченский пролив.

Об этом сообщил глава ведомства Виктор Золотов. По его словам, проработка этого вопроса находится в активной фазе, передают Аргументы Недели - Крым.

Речь идет не только об охране Керченского моста, но также энергомоста и магистрального водопровода.

Золотов добавил, что с 1 января под охраной Росгвардии находятся береговые объекты электросетевого энергомоста в Краснодарском крае и оккупированном Крыму, пишет ТАСС.