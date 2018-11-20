Сегодня, 5 декабря, Апелляционный суд Киева оставил под арестом бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чорнобука.

Об этом сообщили в прокуратуре Автономной Республики Крым, передают События Крыма.

"Апелляционная инстанция оставила в силе решение первой инстанции", – сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее стало известно, что бывший председатель Апелляционного суда Крыма Валерий Чернобук, которого украинский суд арестовал на два месяца без права внесения залога, пообещал подать на апелляцию.

Как сообщалось, 5 ноября украинский суд арестовал бывшего председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, подозреваемого в государственной измене.

Напомним, находившегося в розыске бывшего председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука задержали в Киеве 3 ноября.

В июле этого года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в помещениях бывшего председателя Апелляционного суда АРК Валерия Чернобука провели обыски и сообщили ему через родственника подозрение в совершении государственной измены по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Валерий Чернобук – бывший председатель Апелляционного суда Крыма. После оккупации полуострова российской армией он призвал крымских судей принимать российское гражданство и изучать законодательство РФ, читал судейскому корпусу лекции по российскому законодательству, поддерживал назначение Натальи Поклонской на должность так называемого "прокурора Крыма".

1 апреля 2014 года оккупационная "власть" Крыма внесла Чернобука в перечень "нежелательных в Крыму" персон.

В апреле 2014 года Чернобук переехал в Днепр и заявил о верности Украине. На материковой части Украины судья принял участие в АТО – несколько месяцев был начальником бани в части материального обеспечения.

Позже указом президента Украины Петра Порошенко от 19 июля 2014 года Чернобук был переведен на должность судьи Апелляционного суда Днепропетровской области, где работал до апреля 2016 года.

В июле 2015 года прокуратура АРК провела проверку в отношении Чернобука и открыла уголовное производство.

29 сентября 2016 года Верховная Рада по представлению Высшего совета юстиции, уволила Чернобука за нарушение присяги судьи.

В ноябре 2017 года Высший административный суд Украины отклонил жалобу Чернобука на постановление Верховной Рады о его увольнении с должности судьи Апелляционного суда Днепропетровской области.

