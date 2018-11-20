Украинский суд оставил под стражей судью-предателя из Крыма
|20:10 05.12.2018
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|Крым
Сегодня, 5 декабря, Апелляционный суд Киева оставил под арестом бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чорнобука.
Об этом сообщили в прокуратуре Автономной Республики Крым, передают События Крыма.
"Апелляционная инстанция оставила в силе решение первой инстанции", – сообщили в надзорном ведомстве.
Ранее стало известно, что бывший председатель Апелляционного суда Крыма Валерий Чернобук, которого украинский суд арестовал на два месяца без права внесения залога, пообещал подать на апелляцию.
Как сообщалось, 5 ноября украинский суд арестовал бывшего председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, подозреваемого в государственной измене.
Напомним, находившегося в розыске бывшего председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука задержали в Киеве 3 ноября.
В июле этого года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в помещениях бывшего председателя Апелляционного суда АРК Валерия Чернобука провели обыски и сообщили ему через родственника подозрение в совершении государственной измены по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.
Валерий Чернобук – бывший председатель Апелляционного суда Крыма. После оккупации полуострова российской армией он призвал крымских судей принимать российское гражданство и изучать законодательство РФ, читал судейскому корпусу лекции по российскому законодательству, поддерживал назначение Натальи Поклонской на должность так называемого "прокурора Крыма".
1 апреля 2014 года оккупационная "власть" Крыма внесла Чернобука в перечень "нежелательных в Крыму" персон.
В апреле 2014 года Чернобук переехал в Днепр и заявил о верности Украине. На материковой части Украины судья принял участие в АТО – несколько месяцев был начальником бани в части материального обеспечения.
Позже указом президента Украины Петра Порошенко от 19 июля 2014 года Чернобук был переведен на должность судьи Апелляционного суда Днепропетровской области, где работал до апреля 2016 года.
В июле 2015 года прокуратура АРК провела проверку в отношении Чернобука и открыла уголовное производство.
29 сентября 2016 года Верховная Рада по представлению Высшего совета юстиции, уволила Чернобука за нарушение присяги судьи.
В ноябре 2017 года Высший административный суд Украины отклонил жалобу Чернобука на постановление Верховной Рады о его увольнении с должности судьи Апелляционного суда Днепропетровской области.
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