Пресс-секретарь по экономическим вопросам фракции Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Йоахим Пфайффер выступил за общий ответ Евросоюза и Североатлантического альянса на российскую провокацию в Азовском море.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Пфайффер заявил, что НАТО должно отправить в район пролива свои корабли.

"Таким образом корабли НАТО должны обеспечить международный доступ к Азовскому морю", - сказал он.

Отметим, глава МИД Германии Гайко Маас призвал Россию освободить незаконно задержанных украинских моряков в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что перед началом второго дня саммита G20 в Буэнос-Айресе канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным ситуацию в Керченском проливе.

Напомним, ранее генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер предлагал сократить поставки газа по будущему трубопроводу "Северный поток-2".