В партии Меркель требуют "мощного ответа" ЕС и НАТО на действия России в Азовском море
|20:53 05.12.2018
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|Крым
Пресс-секретарь по экономическим вопросам фракции Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Йоахим Пфайффер выступил за общий ответ Евросоюза и Североатлантического альянса на российскую провокацию в Азовском море.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.
Пфайффер заявил, что НАТО должно отправить в район пролива свои корабли.
"Таким образом корабли НАТО должны обеспечить международный доступ к Азовскому морю", - сказал он.
Отметим, глава МИД Германии Гайко Маас призвал Россию освободить незаконно задержанных украинских моряков в Керченском проливе.
Ранее сообщалось, что перед началом второго дня саммита G20 в Буэнос-Айресе канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным ситуацию в Керченском проливе.
Напомним, ранее генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер предлагал сократить поставки газа по будущему трубопроводу "Северный поток-2".
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