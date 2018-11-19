В МИД прокомментировали вопрос денонсации "Азовского договора"

19:32 05.12.2018 0 комментариев Крым

Денонсация договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива находится на рассмотрении Министерства иностранных дел Украины.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар во время заседания комитета Верховной рады по иностранным делам, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, договор используется в отдельных судебных делах Украины против РФ.

"Международный суд ООН рассматривает иски Украины к РФ по поводу спонсирования терроризма, нарушений и дискриминации в Крыму. Также пошло обращение Украины относительно нарушения Россией конвенции по международному праву, в том числе, которое касается прав по Азову и по строительству Керченского моста", - заявил Боднар.

Так, народный депутат Светлана Залищук спросила дипломата, может ли Украина разорвать договор по Азову так же как и договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.

"Поскольку сейчас продолжаются процедуры представления и согласования всех процессов, сейчас вопрос о денонсации договора о Азовском море находится на рассмотрении", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной раде прекратить действие Договора о дружбе с Россией с 1 апреля 2019 года,  парламент должен рассмотреть президентский законопроект об расторжении договора о дружбе с Россией в четверг, 6 декабря.



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