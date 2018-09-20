Грузия купит здания для дипломатических миссий в Страсбурге и Лондоне

19:11 05.12.2018 0 комментариев Грузия

Грузия купит здания для дипломатических миссий в Страсбурге и Лондоне. Выделить средства планируется из бюджета.

Согласно изменениям в главном финансовом документе страны, финансирование министерства иностранных дел увеличивается на 21 млн лари, до 142 млн лари, сообщает Грузия Online.

Часть суммы будет потрачена на другие расходы, связанные с функционированием посольств.



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