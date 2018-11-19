Украинская делегация будет настаивать, чтобы на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы состоялись специальные дебаты на тему милитаризации Азова.

Об этом первая заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко сообщила в Facebook, передает Новое Время.

Геращенко вместе с украинским нардепом Леонидом Емцем в среду, 5 декабря, работает на миграционном комитете ПАСЕ в Париже. Они планируют по максимуму общаться с коллегами в кулуарах и на перерывах, для донесения информации об обострении ситуации в Азове и Керченском проливе.

"Украинская делегация будет настаивать, чтобы на январской сессии Ассамблеи состоялись специальные дебаты на тему милитаризации Азова, ползучей аннексии Азовского моря и Керченского пролива Россией, прозвучали требования немедленного освобождения военнопленных и других пленников Кремля. Уже собираем подписи в поддержку этой инициативы среди парламентариев других стран ", - написала она.

Напомним, 25 ноября РФ захватила три украинские корабли в Керченском проливе, 24 члена экипажа находятся в плену в России. Кроме того, Россия блокирует проход судов через Керченский пролив, что приводит к авариям кораблей.