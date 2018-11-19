Украинская делегация в ПАСЕ потребует проведения дебатов на тему милитаризации Азовского моря

18:52 05.12.2018 0 комментариев Крым

Украинская делегация будет настаивать, чтобы на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы состоялись специальные дебаты на тему милитаризации Азова.

Об этом первая заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко сообщила в Facebook, передает Новое Время.

Геращенко вместе с украинским нардепом Леонидом Емцем в среду, 5 декабря, работает на миграционном комитете ПАСЕ в Париже. Они планируют по максимуму общаться с коллегами в кулуарах и на перерывах, для донесения информации об обострении ситуации в Азове и Керченском проливе.

"Украинская делегация будет настаивать, чтобы на январской сессии Ассамблеи состоялись специальные дебаты на тему милитаризации Азова, ползучей аннексии Азовского моря и Керченского пролива Россией, прозвучали требования немедленного освобождения военнопленных и других пленников Кремля. Уже собираем подписи в поддержку этой инициативы среди парламентариев других стран ", - написала она.

Напомним, 25 ноября РФ захватила три украинские корабли в Керченском проливе, 24 члена экипажа находятся в плену в России. Кроме того, Россия блокирует проход судов через Керченский пролив, что приводит к авариям кораблей.

 



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