Сім’ям військовополонених українських моряків, захоплених Росією, виплатять по 100 тис. грн — відповідну постанову схвалив уряд.

Про це міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш сказав журналістам після засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За результатами цієї постанови Міністерство оборони передасть точні персональні дані всіх військовополонених, це ж не з інтернету їх треба брати, а офіційні дані. Після цього буде проведена виплата їх родичам, близьким або законним представникам. У постанові фігурує цифра, яка вже відома вам, по 100 тисяч гривень. Щойно постанова буде підписана і набуде чинності, ми отримаємо відповідну інформацію та організуємо процес ідентифікації тих, хто є законними представниками або родичами військовополонених”, - сказав міністр.

За його словами, йдеться про разову виплату. Ці кошти вже передбачені у державному бюджеті на цей рік.

Раніше ці кошти передбачалися на виплати іншій категорії, але уряд вирішив, якщо вони зараз є вільними, можуть бути використані на виплати нашим військовополоненим. "Йдеться про моряків. Всі, хто був затриманий. Це 24 особи”, - додав Черниш.

Урядовець також зазначив, що гроші можуть використовуватися на певні цілі — на правовий захист, на доставлення кореспонденції, передачі та інше . “Тобто обмежень там немає, головне, щоб вони витрачалися саме на захист інтересів, прав та свобод військовополоненого. По них не звітують”, - сказав він. Водночас зазначив, якщо витрачатимуться на щось інше, не пов’язане з інтересами військовополоненого, за це може бути кримінальна відповідальність.

Як повідомлялося, прикордонні кораблі Російської Федерації 25 листопада вчинили агресивні дії проти українських кораблів, що здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь. Російські військові обстріляли і захопили три українські кораблі в Керченській протоці та 24 моряків.