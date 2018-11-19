Росія розгорнула у Криму ракети, здатні вражати цілі до 120 кілометрів
|18:09 05.12.2018
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|Крым
Росія розгорнула в окупованому Криму новий береговий ракетний комплекс "Бал".
Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на начальника прес-служби Південного військового округу РФ Вадима Астаф'єва, передає Укрінформ.
"Комплекс ("Бал", - ред.) надійшов на озброєння берегових військ Чорноморського флоту Росії в Криму", - сказав Астаф'єв.
Раніше у середу прес-служба ПВО повідомила, що Чорноморський флот РФ отримав комплекс "Бал" у листопаді.
Цей комплекс здатний вражати цілі крилатими ракетами на відстані до 120 км. Пускові установки можуть розміщуватися на прихованих позиціях на відстані до 10 км від берега.
Раніше вже повідомлялося, що на території анексованого Криму розгорнуті берегові ракетні комплекси "Бал" і "Бастіон".
Минулого тижня в Криму також заступив на бойове чергування четвертий дивізіон системи ППО великої дальності С-400 "Тріумф".
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