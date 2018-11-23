Хронологія кризи в Азовському морі: блокада українських портів продовжується в "ручному режимі" і ставить "нові рекорди"
|16:24 05.12.2018
|0 комментариев
|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - ніяка блокада українських портів НЕ припинялася. Зовсім навпаки. Вона продовжується в "ручному режимі" і ставить "нові рекорди".
Прохання до ЗМІ не грати в яскраві заголовки - інакше ми дезорієнтуємо українців та друзів за кордоном, пише на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє, що з вечора 1 грудня через Керченську протоку пропустили в Маріуполь 8 суден, що чекали дозволу від 161 до 223 годин.
Навіть з урахуванням втрати часу на шторм (близько 48 годин) час очікування є безпрецедентним, з цих 8 суден, 5 тих, що мають відношення до країн ЄС. 5 грудня вранці пропустили в Мариуполь ще 1 (одно) судно, з Нідерландів.
В порту Маріуполь: 9 суден, на підході - ще 1 (всього в порту 18 причалів). Тобто 9 причалів - вільні.
В той же час, на 12:00 за Києвом 05 грудня 2018 у Керченській протоці очікує дозволу на прохід до Маріуполя 9 суден, в тому числі 1 з країни ЄС, решта - переважно Туреччина а також Ліван.
З них 6 суден очікує дозволу з 23-27 листопада, 2 судна - з 1-2 грудня. (див список)
01 AMAL NEPTUNE. IMO: 8116843. Дедвейт 6471. Власник Majuro MH Marshall Islands. Очікує з 23.11.18 22:00 (278 годин / 24 = 11,6 діб, "рекорд", 2 місце за весь період) - напрямок Mariupol
02 LADY MARIA. IMO: 8500070. 3650. Lebanon. 24.11.18 12:00 - Mariupol
03 OCEAN LEGEND. 9083225. 5248. Turkey. 25.11.18 08:00 - Mariupol
04 KEMAL KURU. IMO: 9418080. 3933. Turkey. 26.11.18 03:00 - Mariupol
05 HARUN KONAN. IMO: 9385427. 3200. Turkey. 26.11.18 21:00 - Mariupol
06 MURVET ANA. IMO: 8202939. 9578. Turkey 27.11.18 18:00 - Mariupol
December 2018
07 ICEL. 8105428. 6524. Greece. 01.12.18 13:00 - Mariupol
08 MOHAMMED BEY. IMO: 8110411. 11274 t. Turkey. 02.12.18 15:00 - Mariupol
09 BRANT. IMO: 9393151. 30776 t. Greece. Flag: Cyprus. 05.12.18 04:00 - Mariupol
У порту Бердянськ 2 судна (в порту 9 причалів).
Після 2 грудня в Бердянськ не пропущено жодного судна.
У той же час, в Керченській протоці очікує дозвіл на прохід в Бердянськ 6 суден (всі - Ліван, Туреччина), 5 з яких чекають з 23-28 листопада, тобто від 12 до 6 днів:
01 ISLAND BAY. 7528790. 6569. Lebanon 23.11.18 17:00 - Berdyansk (ще один рекорд)
02 SEA BIRD. IMO: 8202941 7650 Lebanon 25.11.18 08:00 - Berdyansk
03 FK HATICE
8520898. 5610. Lebanon. 26.11.18 05:00 - Berdyansk
04 BAHAR K. IMO: 8884555. 8284 Turkey 27.11.18. 11:00 - Berdyansk
05 HACI EMINE ANA. IMO: 8117847. 8170. Turkey 28.11.18 09:00 - Berdyansk
December 2018
06 LOYGA. IMO: 8004791. 6154 t. Lebanon 03.12.18 21:00 - Berdyansk
Керченська протока відкрита. Судна в порти РФ йдуть або без затримки або із затримкою в декілька годин.
І міністр Омелян, не казав, що РФ "розблокувала", він сказав, що "частково відновила рух суден". Ось повна цитата:
"Як ми й очікували, Москва здійснює ручне регулювання доступу торговельних суден в українські морські порти Азовського моря за давнім принципом Кремля: «хочу/не хочу». Про дотримання свободи судноплавства та не перешкоджання проходженню Керченською протокою навіть не йдеться. Як результат такого підходу, два українські порти втратили більше ніж удвічі вантажопотік, змушені перейти на 4-денний робочий тиждень і скорочувати працівників".
Працюємо з союзниками по антиросійській коаліції з повернення окупованих територій, звільнення захоплених моряків і кораблів, відновленню міжнародного права та припинення економічної блокади Азовського регіону України.
Ещё на эту тему:
В партии Меркель требуют "мощного ответа" ЕС и НАТО на действия России в Азовском море
Оккупанты объявили Керченский пролив опасным для навигации в связи с маневрированием военных кораблей
В МИД прокомментировали вопрос денонсации "Азовского договора"
Украинская делегация в ПАСЕ потребует проведения дебатов на тему милитаризации Азовского моря
Сім’ям військовополонених українських моряків, захоплених Росією, виплатять по 100 тис. грн
На Азові та Чорному морі Росія відпрацьовує засоби гібридної війни
Україна скликає ядерні держави, щоб зупинити агресію Росії
Россияне склонны думать, что произошедшее в Керченском проливе было спланированной провокацией
Могерини: для введения новых санкций против России необходима твердая правовая основа и единство всех 28 стран-членов ЕС
Военное положение: посты на въездах в Одессу усилили бронетехникой