Щодо кризи в Азовському морі - ніяка блокада українських портів НЕ припинялася. Зовсім навпаки. Вона продовжується в "ручному режимі" і ставить "нові рекорди".

Прохання до ЗМІ не грати в яскраві заголовки - інакше ми дезорієнтуємо українців та друзів за кордоном, пише на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє, що з вечора 1 грудня через Керченську протоку пропустили в Маріуполь 8 суден, що чекали дозволу від 161 до 223 годин.

Навіть з урахуванням втрати часу на шторм (близько 48 годин) час очікування є безпрецедентним, з цих 8 суден, 5 тих, що мають відношення до країн ЄС. 5 грудня вранці пропустили в Мариуполь ще 1 (одно) судно, з Нідерландів.

В порту Маріуполь: 9 суден, на підході - ще 1 (всього в порту 18 причалів). Тобто 9 причалів - вільні.

В той же час, на 12:00 за Києвом 05 грудня 2018 у Керченській протоці очікує дозволу на прохід до Маріуполя 9 суден, в тому числі 1 з країни ЄС, решта - переважно Туреччина а також Ліван.

З них 6 суден очікує дозволу з 23-27 листопада, 2 судна - з 1-2 грудня. (див список)



01 AMAL NEPTUNE. IMO: 8116843. Дедвейт 6471. Власник Majuro MH Marshall Islands. Очікує з 23.11.18 22:00 (278 годин / 24 = 11,6 діб, "рекорд", 2 місце за весь період) - напрямок Mariupol

02 LADY MARIA. IMO: 8500070. 3650. Lebanon. 24.11.18 12:00 - Mariupol

03 OCEAN LEGEND. 9083225. 5248. Turkey. 25.11.18 08:00 - Mariupol

04 KEMAL KURU. IMO: 9418080. 3933. Turkey. 26.11.18 03:00 - Mariupol

05 HARUN KONAN. IMO: 9385427. 3200. Turkey. 26.11.18 21:00 - Mariupol

06 MURVET ANA. IMO: 8202939. 9578. Turkey 27.11.18 18:00 - Mariupol

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07 ICEL. 8105428. 6524. Greece. 01.12.18 13:00 - Mariupol

08 MOHAMMED BEY. IMO: 8110411. 11274 t. Turkey. 02.12.18 15:00 - Mariupol

09 BRANT. IMO: 9393151. 30776 t. Greece. Flag: Cyprus. 05.12.18 04:00 - Mariupol

У порту Бердянськ 2 судна (в порту 9 причалів).

Після 2 грудня в Бердянськ не пропущено жодного судна.

У той же час, в Керченській протоці очікує дозвіл на прохід в Бердянськ 6 суден (всі - Ліван, Туреччина), 5 з яких чекають з 23-28 листопада, тобто від 12 до 6 днів:



01 ISLAND BAY. 7528790. 6569. Lebanon 23.11.18 17:00 - Berdyansk (ще один рекорд)

02 SEA BIRD. IMO: 8202941 7650 Lebanon 25.11.18 08:00 - Berdyansk

03 FK HATICE

8520898. 5610. Lebanon. 26.11.18 05:00 - Berdyansk

04 BAHAR K. IMO: 8884555. 8284 Turkey 27.11.18. 11:00 - Berdyansk

05 HACI EMINE ANA. IMO: 8117847. 8170. Turkey 28.11.18 09:00 - Berdyansk

December 2018

06 LOYGA. IMO: 8004791. 6154 t. Lebanon 03.12.18 21:00 - Berdyansk

Керченська протока відкрита. Судна в порти РФ йдуть або без затримки або із затримкою в декілька годин.

І міністр Омелян, не казав, що РФ "розблокувала", він сказав, що "частково відновила рух суден". Ось повна цитата:

"Як ми й очікували, Москва здійснює ручне регулювання доступу торговельних суден в українські морські порти Азовського моря за давнім принципом Кремля: «хочу/не хочу». Про дотримання свободи судноплавства та не перешкоджання проходженню Керченською протокою навіть не йдеться. Як результат такого підходу, два українські порти втратили більше ніж удвічі вантажопотік, змушені перейти на 4-денний робочий тиждень і скорочувати працівників".

Працюємо з союзниками по антиросійській коаліції з повернення окупованих територій, звільнення захоплених моряків і кораблів, відновленню міжнародного права та припинення економічної блокади Азовського регіону України.