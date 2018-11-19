Росія в районі Азовського та Чорного морів відпрацьовує форми і способи ведення гібридної війни на морі.

Про це заявив журналістам екс-командувач ВМС України Сергій Гайдук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми мусимо розуміти, що акт агресії, який відбувся 25 листопада, - це тактичний епізод, тому що Росія має значно дальші геополітичні плани і геополітичні напрямки. Росія, скажімо так, в Азові і Чорному морі відпрацьовує форми і способи гібридної війни на морі", - зазначив Гайдук.

За його словами, потужність і бойовий потенціал Чорноморського флоту РФ за фактично п'ять років після окупації Криму зріс у десятки разів. Зокрема, була створена тріада носіїв керованої ракетної зброї - підводні човни, надводні кораблі і авіація. "В тому числі частина екіпажів і кораблів набули бойового досвіду бойового застосування керованої ракетної зброї в сирійському конфлікті", - зауважив Гайдук.

Він також сказав, що Росія вже розпочала "певні кроки" у відновленні та розміщенні в АРК тактичної ядерної зброї.

Як повідомлялося, прикордонні кораблі Російської Федерації 23 листопада вчинили агресивні дії проти українських кораблів, що здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь. Російські військові обстріляли і захопили три українські кораблі у Керченській протоці та 24 моряків.

Верховна Рада України 26 листопада ухвалила закон, яким затвердила указ Президента України про введення воєнного стану на 30 днів в 10 областях у зв'язку з агресією Росії.