На Азові та Чорному морі Росія відпрацьовує засоби гібридної війни
|17:07 05.12.2018
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|Крым
Росія в районі Азовського та Чорного морів відпрацьовує форми і способи ведення гібридної війни на морі.
Про це заявив журналістам екс-командувач ВМС України Сергій Гайдук, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми мусимо розуміти, що акт агресії, який відбувся 25 листопада, - це тактичний епізод, тому що Росія має значно дальші геополітичні плани і геополітичні напрямки. Росія, скажімо так, в Азові і Чорному морі відпрацьовує форми і способи гібридної війни на морі", - зазначив Гайдук.
За його словами, потужність і бойовий потенціал Чорноморського флоту РФ за фактично п'ять років після окупації Криму зріс у десятки разів. Зокрема, була створена тріада носіїв керованої ракетної зброї - підводні човни, надводні кораблі і авіація. "В тому числі частина екіпажів і кораблів набули бойового досвіду бойового застосування керованої ракетної зброї в сирійському конфлікті", - зауважив Гайдук.
Він також сказав, що Росія вже розпочала "певні кроки" у відновленні та розміщенні в АРК тактичної ядерної зброї.
Як повідомлялося, прикордонні кораблі Російської Федерації 23 листопада вчинили агресивні дії проти українських кораблів, що здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь. Російські військові обстріляли і захопили три українські кораблі у Керченській протоці та 24 моряків.
Верховна Рада України 26 листопада ухвалила закон, яким затвердила указ Президента України про введення воєнного стану на 30 днів в 10 областях у зв'язку з агресією Росії.
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