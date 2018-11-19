Бійці 36-ї бригади морської піхоти ВМС ЗСУ проводять випробування в Чорному морі поблизу Одеси нових десантно-штурмових катерів моделі "Кентавр-ЛК".

Про це розповіли Укрінформу в штабі ВМС ЗСУ.

"Створені на базі бронекатерів типу «Гюрза-М» десантно-штурмові катери "Кентавр-ЛК" морпіхи перевіряють під час ходових випробувань на стійкість, а також спорядження та систему озброєння. Пізніше катерам належить пройти державні випробування", - зазначив представник ВМС ЗСУ Василь Радчук.

"Кентаври" здатні розмістити на борту до 36 десантників, катери оснащені двома пусковими установками 80-міліметрової реактивної системи залпового вогню, двома бойовими модулями з кулеметами калібром 12,7-мм, а також 40-міліметровим гранатометом і системою для димових завіс.

Максимальна швидкість десантно-штурмового катера до 50 вузлів, що досягається двома двигунами виробництва Нової Зеландії.

Екіпаж катера складається з п’яти осіб. Дальність плавання — не менше 500 миль. Довжина десантно-штурмового катера - 24 метри, ширина 4,8 метра.

Як повідомлялося, при спуску "Кентавра" на воду секретар РНБО Олександр Турчинов сказав, що "цей катер нічим не поступається катерам такого класу держав-членів НАТО". За словами Турчинова, "Кентаври" мають систему стабілізації, які дозволяє вести влучну стрільбу, не зменшуючи швидкість ходу катера.