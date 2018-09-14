В Україні успішно випробували нову протикорабельну українську крилату ракету "Нептун".

Про це 5 грудня під час урочистостей до Дня Збройних сил заявив міністр оборони Степан Полторак, повідомляє Українська Правда.

"Буквально 10 хвилин тому мені доповіли про успішне завершення випробувань протикорабельного комплексу "Нептун", про продовження ресурсу і модернізацію комплексу С-125, і навчальних пусків по морським цілям", - сказав він.

За його словами, це свідчить про те, що ми не стоїмо на місці, а робимо висновки.

Полторак додав, що в період воєнного стану в особливому режимі працює весь військово-промисловий комплекс. Зокрема, проводяться заходи пов'язані з прискореною військовою підготовкою бригад, поповнення ресурсу, підготовка резерву.

"Планується передислокація частини підрозділів на загрозливих напрямках, щоб максимально зберегти в безпеці життя наших людей", - сказав міністр.

Пізніше в РНБО повідомили, що ракета знищила ціль за 280 км.

"Нептун" - комплекс з протикорабельними крилатими ракетами розробки Державного Київського конструкторського бюро "Луч".

За словами голови РНБО Олександра Турчинова, дальність польоту ракети до 300 км, вона здатна вражати наземні та морські цілі, а головне її призначення знищення кораблів противника.