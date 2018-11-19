У США знають, як розібратися з російськими С-400 в Криму і Калінінграді
|16:05 05.12.2018
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|Крым
Армія Росії і її суперники з НАТО стають все більш активними у Східній Європі. Захід намагається розібратися з російською агресією в регіоні.
Європейські і американські планувальники помітили, що однією з найбільш часто вживаних військових тактик Москви стало розширення засобів заборони доступу (відомих також під абревіатурою A2AD) в стратегічно уразливих місцях. Для цього активи, такі як системи ПВО С-400, були розгорнуті навколо Калінінграда у Балтійському регіоні, а також на окупованому російськими військами українському півострові Крим.
Крім того, такі засоби Москва відправила на узбережжя в Сирії, намагаючись взяти під контроль Східне Середземномор’я, пише Business Insider, повідомляє УНІАН.
За словами відставного генерала ПВС США Френка Горенца, російські ракети класу «земля-повітря», розгорнуті в Калінінградській області між Польщею і Литвою, ускладнюють доступ до Балтійського регіону.
За його словами, це може сильно вплинути на операції НАТО в Польщі, Литві, Латвії і Естонії. Зокрема, союзників непокоїть сценарій, за яким Росія за допомогою сил в Калінінграді заблокує Сувальський коридор, відрізавши балтійські країни від інших союзників по НАТО.
«У кожному місці є певного роду можливості. Але в Калінінграді і Криму вони найбільш серйозні і включають ракети ППО, протикорабельні ракети і тисячі солдатів. Все це частина тактики A2AD», - пояснив генерал Бен Ходжес, який командував армією США в Європі до 2017 року.
Російські державні ЗМІ повідомили, що ще один батальйон С-400 був перекинутий в Крим в кінці листопада. На тлі цього російські кораблі атакували судна України в Азовському морі.
Видання пише, що в Чорноморському і Балтійському регіонах Москва також розгорнула свої ракетні системи С-300, так само як і інші активи A2AD, такі як берегові ракетні батареї, мета яких знищувати кораблі.
Якщо всі ці системи, які Москва вже давно використовує для того, щоб скоротити кількісну і технологічну перевагу НАТО, поєднати із засобами електронної боротьби і системами радарів, це може сильно скувати свободу руху військ альянсу, особливо у випадку початку повномасштабної війни, коли наступальні сценарії обмежені.
Адмірал Ендрю Люїс, який очолив нещодавно відновлений Другий флот США, запевняє, що підзвітні йому сили вже знають, як розібратися з цими російськими викликами.
«Я не можу говорити про такі речі. Але попри це, я впевнений, що ми можемо діяти в середовищі A2AD, у ворожому середовищі. Насправді, я навіть знаю це напевне», - сказав Люїс.
«Я знаю, що ми можемо зробити це за допомогою наших сил на авіаносцях, наземних сил. У нас є дуже чіткі способи зробити це. Вони засновані на маневрі, на фізичному маневрі, на маневрі і спектрі, а також на нашій здатності бути тихими, коли треба, і говорити, коли час говорити», - додав американський адмірал.
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