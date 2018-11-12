Словацкое правительство приняло решение о высылке, опираясь на данные военной разведки.

По словам премьер-министра Петра Пеллегрини, сотрудника посольства России отправили на родину 22 ноября, он покинул Словакию в течение 48 часов. Имя подозреваемого в шпионаже не называется. Россия заявление главы словацкого правительства пока не прокомментировала, сообщает Радио Свобода.

3 декабря Служба безопасности Чехии опубликовала отчёт, в котором Россия обвиняется в кибератаках на чешский МИД. В отчёте действия России названы главной угрозой для безопасности Чехии – большей, чем действия террористических организаций, организованной преступности или экстремистских сил в самой стране.

В середине ноября австрийская пресса сообщила о задержании военного по подозрению в шпионаже в пользу России. С конца 1990-х годов он якобы передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. За 20 лет сотрудничества с Москвой он получил около 300 тысяч евро. Обвиняемый дал признательные показания, однако суд не стал его арестовывать.

Весной этого года в Нидерландах была задержана группа предполагаемых российских шпионов, их выслали из страны. После этого США, Великобритания, Нидерланды и еще несколько стран обвинили военную разведку России в кибератаках по всему миру. Москва все обвинения отвергла.