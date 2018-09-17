В Верховную Раду внесли законопроект о прекращении двусторонних договоров с РФ

15:20 05.12.2018 0 комментариев Украина

В Верховной Раде 4 декабря зарегистрировали законопроект № 0206-1 о прекращении двусторонних договоров с Россией.

Инициаторы документа – внефракционные народные депутаты Юрий Левченко, Андрей Ильенко, Михаил Головко, Олег Осуховский и Александр Марченко, которые представляют партию "Свобода", – предложили внести соответствующие изменения в закон "О международных договорах Украины", сообщает Гордон.

Нардепы считают, что в ст. 24 действующего закона необходимо добавить ч. 4.

Депутаты предлагают следующее ее содержание: "Прекращение двусторонних международных договоров Украины, заключенных с государством-агрессором, осуществляется на основании нормативно-правового акта Верховной Рады Украины о признании такого государства агрессором без принятия дополнительных нормативно-правовых актов, предусмотренных ч. 2 этой статьи".

Сегодня документ передан в Комитет Верховной Рады по иностранным делам для ознакомления.

"Целью законопроекта является прекращение действия международных договоров Украины с государством-агрессором, поскольку последняя их в любом случае не соблюдает, а выполнение Украиной своих обязательств перед агрессором является попустительством его политики", – говорится в пояснительной записке.

30 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказал мнение, что Украине не нужны дипломатические отношения с Россией. Он сообщил, что украинские дипломаты уже прекратили действие 48 договоров с РФ, в ближайшее время планируется прекращение действия еще около 40 договоров, в том числе договора "О дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ". 
 



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