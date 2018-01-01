Россия активно пытается вмешаться во внутренние дела в Украине, в том числе в избирательный процесс.

Заявил на брифинге 4 декабря представитель Государственного департамента США, расшифровка которого опубликована на сайте Госдепартамента, передает Гордон.



По его словам, Соединенные Штаты видят рост вмешательства России во внутреннюю политику Украины, при этом такого рода решения исходят от российского правительства и непосредственно от президента России Владимира Путина.



Представитель Госдепартамента отметил, что россияне "воспринимают Украину как очень уязвимую цель и пытаются разными способами подорвать доверие к демократическим институтам", таким как президентские и парламентские выборы.



Он заявил, что возрос уровень киберактивности россиян. Чиновник добавил, что США обеспечили практическую поддержку кибернетической защиты Украины.



Выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Также в 2019 году должны состояться парламентские выборы в Украине.

