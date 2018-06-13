Поставка вооруженным силам Азербайджана берегового ракетного комплекса (БРК) "Бал-Э" сорвалась из-за позиции Минобороны РФ.

Как сообщает в среду газета "Коммерсантъ", российские военные посчитали, что даже экспортная модификация ракеты этого комплекса может представлять потенциальную угрозу кораблям Каспийской флотилии РФ, которые находятся в российских территориальных водах, передает SalamNews.

Газета со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, отмечает, что Азербайджан и Россия парафировали контракт, подразумевающий подписание небольшой партии БРК и нескольких десятков ракет 3М24 (экспортная версия Х-35Э), однако до подписания соглашения дело так и не дошло.

Как рассказали изданию несколько военных источников, это произошло из-за позиции Минобороны РФ, заявившего о "нецелесообразности поставки данных комплексов для обеспечения безопасности мореплавания кораблей Каспийской флотилии".

Издание отмечает, что тема поставок "Бала" вооруженным силам Азербайджана сейчас не обсуждается, поскольку есть "весьма деликатный геополитический нюанс": последние годы головку самонаведения ракеты типа Х-35 модернизировали для поражения не только морских, но и наземных целей.

"Нам не очень бы хотелось, чтобы данное оружие было применено в нагорно-карабахском конфликте", - сказал один из источников газеты.

"Бал-Э" - экспортный вариант берегового ракетного комплекса "Бал", принятого на вооружение в РФ в 2008 году.

В состав мобильного комплекса входят самоходные командные пункты управления и связи, самоходные пусковые установки с противокорабельными ракетами типа Х-35Э, транспортно-перегрузочные машины.

Предназначен для контроля территориальных вод, защиты баз, объектов инфраструктуры побережья и морских коммуникаций.

Дальность поражения - до 120 км, суммарный боекомплект комплекса - до 64 ракет.