РФ передумала продавать Азербайджану БРК "Бал-Э" "для обеспечения безопасности кораблей Каспийской флотилии"
|14:38 05.12.2018
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|Азербайджан
Поставка вооруженным силам Азербайджана берегового ракетного комплекса (БРК) "Бал-Э" сорвалась из-за позиции Минобороны РФ.
Как сообщает в среду газета "Коммерсантъ", российские военные посчитали, что даже экспортная модификация ракеты этого комплекса может представлять потенциальную угрозу кораблям Каспийской флотилии РФ, которые находятся в российских территориальных водах, передает SalamNews.
Газета со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, отмечает, что Азербайджан и Россия парафировали контракт, подразумевающий подписание небольшой партии БРК и нескольких десятков ракет 3М24 (экспортная версия Х-35Э), однако до подписания соглашения дело так и не дошло.
Как рассказали изданию несколько военных источников, это произошло из-за позиции Минобороны РФ, заявившего о "нецелесообразности поставки данных комплексов для обеспечения безопасности мореплавания кораблей Каспийской флотилии".
Издание отмечает, что тема поставок "Бала" вооруженным силам Азербайджана сейчас не обсуждается, поскольку есть "весьма деликатный геополитический нюанс": последние годы головку самонаведения ракеты типа Х-35 модернизировали для поражения не только морских, но и наземных целей.
"Нам не очень бы хотелось, чтобы данное оружие было применено в нагорно-карабахском конфликте", - сказал один из источников газеты.
"Бал-Э" - экспортный вариант берегового ракетного комплекса "Бал", принятого на вооружение в РФ в 2008 году.
В состав мобильного комплекса входят самоходные командные пункты управления и связи, самоходные пусковые установки с противокорабельными ракетами типа Х-35Э, транспортно-перегрузочные машины.
Предназначен для контроля территориальных вод, защиты баз, объектов инфраструктуры побережья и морских коммуникаций.
Дальность поражения - до 120 км, суммарный боекомплект комплекса - до 64 ракет.
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