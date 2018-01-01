Верховная Рада 5 декабря приняла в целом законопроект №8502 "Об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения".



За документ проголосовали 231 депутат, передает корреспондент "ГОРДОН".



"Объявить природные территории Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения – курортом Куяльник… Утвердить границы округа и зон санитарной (горно-санитарной) охраны курорта Куяльник", – сказано в тексте закона.



В нем также указано, что Кабинет Министров Украины в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона должен утвердить режим округа и зон санитарной охраны курорта.

