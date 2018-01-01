Рада объявила курортом государственного значения зону Куяльницкого лимана
|14:15 05.12.2018
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|Одесская обл.
Верховная Рада 5 декабря приняла в целом законопроект №8502 "Об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения".
За документ проголосовали 231 депутат, передает корреспондент "ГОРДОН".
"Объявить природные территории Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения – курортом Куяльник… Утвердить границы округа и зон санитарной (горно-санитарной) охраны курорта Куяльник", – сказано в тексте закона.
В нем также указано, что Кабинет Министров Украины в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона должен утвердить режим округа и зон санитарной охраны курорта.
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