Москва пообещает что угодно, чтобы усыпить немецкую совесть и достроить «Северный поток-2»

13:55 05.12.2018 0 комментариев Россия

У российского автократа Владимира Путина есть определенные интересы во внутренней политике Германии. Поэтому вполне вероятно, что заявления члена правящей партии ХДС Фридриха Мерца о газопроводе «Северный поток-2» долетели до его ушей.

Потенциальный преемник Ангелы Меркель на посту лидера партии поставил под вопрос, правильно ли Берлин поступает, когда «строит этот трубопровод».

По его мнению, Путин должен понимать, что на фоне российской атаки против украинских кораблей в Азовском море в Германии как минимум думают об этом.

Если российский президент действительно услышал эти немецкие соображения, не трудно представить его реакцию: гомерический хохот. 

Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung, напоминая, что «Северный поток-2», отказ от которого сейчас так активно обсуждают в Германии, уже строится, сообщает УНИАН.

Ключевые разрешения были выданы, несколько сотен километров трубы уже проложены, а попытки привлечь к вопросу Еврокомиссию провалились не в последнюю очередь из-за немецкого сопротивления.

И если у новой российской ГТС и будут серьезные проблемы, то совсем не из-за внезапного озарения в Берлине, а из-за санкций, которыми угрожает Конгресс США западным инвесторам.

Если отдельные компании откажутся от проекта под страхом наказания в Америке, России придется попробовать профинансировать его самостоятельно.

Издание отмечает, что «Северный поток-2» - это не тот случай, когда угроз его постройки никто не заметил.

Украина с самого начала бьет тревогу, потому что российская ГТС обходит украинскую систему. А именно через нее сейчас транспортируется большая часть российского газа для Европы.

Еврокомиссия тоже на начальных этапах предупреждала, что «Северный поток-2» противоречит цели континента стать менее зависимым от российского газа.

Но федеральное правительство Германии довольно долго оставалось равнодушным ко всему этому.

Лишь несколько месяцев назад канцлер Ангела Меркель признала, что новый газопровод между Россией и ФРГ – это не просто экономический, но и политический проект. Теперь она указывает на обещания России продолжить транспортировку определенного количества газа через Украину.

Такие обещания имеют единственную цель – усыпить немецкую совесть.

Политическая проблема, которую теперь признали Меркель, Мерц и много других лидеров в ЕС, происходит от того факта, что России под руководством Путина безразличен как международный закон, так и ее собственные обязательства.

Это видно в Крыму, на Донбассе, а недавно это доказали события в Азовском море.

«Потеряв транзит газа, Украина также потеряет и одну из главных гарантий от атаки агрессивной и готовой к экспансионизму России. В такой ситуации попытки успокоить Украину, указывая ей на российские обещания – это издевательство. Для Путина имеет значение лишь завершение строительства газопровода. Все остальное – пустые разговоры», - пишет издание.

Немецкая газета указывает на отсутствие каких-либо признаков того, что российское давление на Украину завершится.

Наоборот, Путин будет пытаться воспользоваться любым уязвимым местом соседней страны. «Северный поток-2» поможет ему в этом.

В Германии наконец-то задумались. Но поздно.

 



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