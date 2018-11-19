Согласно всероссийскому опросу общественного мнения, 93% россиян поддерживают агрессию России в Керченском проливе, в результате которой были захвачены 3 украинских корабля, а 24 моряка попали в плен.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает УНИАН.

Согласно полученным данным, 87% россиян знают о конфликте в Керченском проливе, из них абсолютное большинство (93%) считают захват украинских судов правильным.

"Россияне склонны думать, что произошедшее было спланированной провокацией со стороны украинских властей (79%), главной целью которой являлось удержание власти в руках Петра Порошенко перед предстоящими выборами в Украине (30%). Каждый пятый (19%) полагает, что провокация была совершена специально для развязывания войны между Россией и Украиной или для создания очередного повода, чтобы обвинить Россию в агрессии (17%). Однако 7% считают, что украинские власти не пытались спровоцировать конфликтную ситуацию", - говорится в исследовании.

При этом 43% граждан России считают, что Россия и Украина восстановят дружеские, союзнические отношения или хотя бы нормализуют их (34%). 16% респондентов считают, что в будущем российско-украинские отношения только ухудшатся.



