Россияне склонны думать, что произошедшее в Керченском проливе было спланированной провокацией
|13:33 05.12.2018
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|Россия
Согласно всероссийскому опросу общественного мнения, 93% россиян поддерживают агрессию России в Керченском проливе, в результате которой были захвачены 3 украинских корабля, а 24 моряка попали в плен.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает УНИАН.
Согласно полученным данным, 87% россиян знают о конфликте в Керченском проливе, из них абсолютное большинство (93%) считают захват украинских судов правильным.
"Россияне склонны думать, что произошедшее было спланированной провокацией со стороны украинских властей (79%), главной целью которой являлось удержание власти в руках Петра Порошенко перед предстоящими выборами в Украине (30%). Каждый пятый (19%) полагает, что провокация была совершена специально для развязывания войны между Россией и Украиной или для создания очередного повода, чтобы обвинить Россию в агрессии (17%). Однако 7% считают, что украинские власти не пытались спровоцировать конфликтную ситуацию", - говорится в исследовании.
При этом 43% граждан России считают, что Россия и Украина восстановят дружеские, союзнические отношения или хотя бы нормализуют их (34%). 16% респондентов считают, что в будущем российско-украинские отношения только ухудшатся.
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