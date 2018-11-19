Россияне склонны думать, что произошедшее в Керченском проливе было спланированной провокацией

13:33 05.12.2018 0 комментариев Россия

Согласно всероссийскому опросу общественного мнения, 93% россиян поддерживают агрессию России в Керченском проливе, в результате которой были захвачены 3 украинских корабля, а 24 моряка попали в плен.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает УНИАН.

Согласно полученным данным, 87% россиян знают о конфликте в Керченском проливе, из них абсолютное большинство (93%) считают захват украинских судов правильным.

"Россияне склонны думать, что произошедшее было спланированной провокацией со стороны украинских властей (79%), главной целью которой являлось удержание власти в руках Петра Порошенко перед предстоящими выборами в Украине (30%). Каждый пятый (19%) полагает, что провокация была совершена специально для развязывания войны между Россией и Украиной или для создания очередного повода, чтобы обвинить Россию в агрессии (17%). Однако 7% считают, что украинские власти не пытались спровоцировать конфликтную ситуацию", - говорится в исследовании. 

При этом 43% граждан России считают, что Россия и Украина восстановят дружеские, союзнические отношения или хотя бы нормализуют их (34%). 16% респондентов считают, что в будущем российско-украинские отношения только ухудшатся.

 



Ещё на эту тему:

16:24 05.12.2018
Хронологія кризи в Азовському морі: блокада українських портів продовжується в "ручному режимі" і ставить "нові рекорди"
16:05 05.12.2018
У США знають, як розібратися з російськими С-400 в Криму і Калінінграді
13:11 05.12.2018
Могерини: для введения новых санкций против России необходима твердая правовая основа и единство всех 28 стран-членов ЕС
12:47 05.12.2018
Военное положение: посты на въездах в Одессу усилили бронетехникой
12:02 05.12.2018
Могерини обсудит с главами МИД Украины и РФ Азовский кризис сегодня на министерской встрече ОБСЕ
11:55 05.12.2018
Росія діяла у Керченській протоці як братерська держава - МЗС Росії
11:33 05.12.2018
Российская омбудсмен сообщила, что двое из раненых моряков уже выходят на прогулки, и что украинский консул может их посетить
10:26 05.12.2018
Тактика России в Керченском проливе не блокада а экономическое удушение
09:02 05.12.2018
У Держдепі США назвали «слушною ідеєю» пропозицію не приймати кораблі РФ з Азовського моря
08:41 05.12.2018
США, Європа можуть посилити санкції проти Росії через захоплення українських моряків, кораблів
08:21 05.12.2018
Екс-посол США розкритикував ідею Порошенка про кораблі НАТО в Азовському морі
08:01 05.12.2018
Держдеп закликав ЄС відмовитися від "Північного потоку-2" після інциденту в Азовському морі
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:38 05.12.2018
РФ передумала продавать Азербайджану БРК "Бал-Э" "для обеспечения безопасности кораблей Каспийской флотилии"
19:59 04.12.2018
СМИ: Крупная нефтяная компания продает свою долю в Азербайджане
15:22 23.11.2018
SOCAR выиграла крупный тендер в Турции
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
Все новости страны
Армения Армения
14:39 04.12.2018
В Армении разбился СУ-25. Экипаж погиб
13:14 04.12.2018
Из-за ситуации вокруг генсека саммит ОДКБ переносится на новую дату
12:44 03.12.2018
Ереван заявил о завершении подготовки контракта с Москвой на истребители Су-30СМ
09:51 03.12.2018
Экс-министра Армении подозревают в получении взятки в $14 миллионов
Все новости страны
Болгария Болгария
13:59 03.12.2018
Bulgaria Air отменила авиарейсы в Украину
19:21 28.11.2018
В Болгарии вице-премьер, министр и евродепутат замешаны в паспортной афере
14:15 23.11.2018
В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
09:22 05.12.2018
США вважають, що Македонія може стати членом НАТО у 2020 році
19:10 03.12.2018
В Греции суд перенес слушание дела российского хакера, обвиняемого в отмывании 4 млрд долларов
14:56 29.11.2018
Забастовка в Греции: на 24 часа остановился весь транспорт
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
Все новости страны
Грузия Грузия
11:11 05.12.2018
НАТО продолжит работу по подготовке Грузии к членству и призывает Украину продолжать реформирование
17:00 03.12.2018
НАТО допоможе Грузії розвивати берегову охорону в Чорному морі
07:51 03.12.2018
Опозиція у Грузії протестує і вимагає дострокових парламентських виборів
20:56 29.11.2018
Победитель президентских выборов в Грузии: Сейчас не время дружить с Россией
Все новости страны
Молдова Молдова
14:15 04.12.2018
Додон, який заперечував агресію РФ, досі "мріє" про зустріч з керівництвом України
20:17 03.12.2018
Путин отправляет 170 тысяч молдаван домой проголосовать за "коллег по парламенту" Додона
06:21 03.12.2018
Парламент Молдовы одобрил проведение референдума о сокращении количества депутатов
16:19 30.11.2018
В Молдове могут завести дело на украинского чиновника за подделку диплома / Фото
Все новости страны
Россия Россия
15:41 05.12.2018
Словакия выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже
13:55 05.12.2018
Москва пообещает что угодно, чтобы усыпить немецкую совесть и достроить «Северный поток-2»
13:33 05.12.2018
Россияне склонны думать, что произошедшее в Керченском проливе было спланированной провокацией
10:51 05.12.2018
Накануне выборов в Украине Россия предложит "заробитчанам" двойное гражданство
Все новости страны
Румыния Румыния
12:24 05.12.2018
План развития сотрудничества погранведомств Украины и Румынии на 2019г подписали главы служб двух стран
15:37 27.11.2018
Президент Румынии об инциденте в Керченском проливе: Мы готовы к любому сценарию
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
Все новости страны
Турция Турция
14:10 30.11.2018
Турция активно ведет морскую геологоразведку
11:22 30.11.2018
На саммите G20 Трамп встретится c Эрдоганом только неофициально
10:01 29.11.2018
Турция может стать посредником между Украиной и Россией в разрешении конфликта в Керченском проливе.
16:35 28.11.2018
Турецко-российские договоренности по северо-западу Сирии грубо нарушаются сторонниками Асада
Все новости страны
Украина Украина
16:05 05.12.2018
У США знають, як розібратися з російськими С-400 в Криму і Калінінграді
15:20 05.12.2018
В Верховную Раду внесли законопроект о прекращении двусторонних договоров с РФ
14:53 05.12.2018
Россия пытается вмешаться в избирательный процесс в Украине – Госдепартамент США
14:15 05.12.2018
Рада объявила курортом государственного значения зону Куяльницкого лимана
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс